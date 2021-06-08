قنا تحارب الفساد .. ضبط 7 موظفين بتهمة الرشوة

شهدت محافظة قنا ضبط العديد من المسئولين في المصالح الحكومية متلبسين برشوة لتسهيل أعمال مخالفة، أو مسئولين استولوا على المال العام مستغلين وظيفتهم التي سمحت بذلك بينهم مدير مدرسة ومسئول في شركة مياه الشرب والصرف الصحي استولوا على مبالغ مالية، وجرى التحقيق بتهم الرشوة والاستيلاء على المال العام.

مدير مدرسة يستولى على 88 ألف جنيه من أموال الطلاب

ففي أبوتشت تمكنت مباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد ومقرها سوهاج، من ضبط مدير مدرسة في أبوتشت، بمحافظة قنا، لقيامه بالاستيلاء على 88 ألف جنيه، من المصروفات الدراسية وتبين أن المدير يدعى «ح.ع.ا»، لم يقم بتوريد المبلغ المالي للحساب الموحد الخاص بوزارة التربية والتعليم، وبمواجهته أقر المتهم بالتهم المنسوبة إليه، وحرر محضر بالواقعة، وتعهد أمام النيابة العامة برده.

مسئول في مياه قنا يستولى على 720 ألف جنيه

وفي مركز قوص تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط مدير قسم إدخال البيانات، بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بفرع قوص لاستيلائه على 720 ألف جنيه.

وتبين أن االمتهم «حمد.س»، 44 عامًا، يعمل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بفرع قوص، استولى على المبلغ المالي من عهدته، وبمواجهته أقر بالتهمة وتعهد أمام النيابة العامة بردها إلى خزينة الشركة مرة أخرى.

مباحث التموين تضبط 4 موظفين أضروا بالمال العام

زفي مديرية تموين قنا، ضبطت مباحث التموين 4 موظفين بمديرية التموين والتجارة الداخلية، بتهمة الإضرار بالمال العام، وهم «منصور.ف»، مفتش تموين بإدارة تموين قنا، و«ممدوح.خ»، مفتش تموين، و«رأفت.ي»، كاتب بإدارة تموين قنا، و«سعيد.أ»، موظف بمديرية التموين، وتبين من تقارير الجهات الرقابية أن المتهمين تلاعبوا في بيانات البطاقات التموينية لبعض المواطنين، وقاموا بوضع بيانات لبطاقات تموينية لأشخاص غير موجودين حتى يتم الصرف مما تسبب في إضرار المال العام مقابل الحصول على أموال، وقررت النيابة العامة حبسهما.

ضبط موظفين بالزراعة حصلا على 40 ألف جنيه رشوة

وفي فرشوط، ضبطت مباحث مركز الشرطة بناء قرار النيابة العامة موظفين حصلا على 40 ألف جنيه رشوة مقابل تسهيل البناء بدون ترخيص، وقررت النيابة العامة حبسهما بتهمة استغلال وظيفتيهما وللحصول على رشوة من أحد المواطنين لتسهيل بناء مخالف دون الحصول على موافقة الجهات المعنية أو الحصول على رخصة بناء بالمخالفة للقانون.

وبحسب النيابة العامة في فرشوط تقدم أحد المواطنين، مقيم النجوع بالوحدة المحلية لمجلس قروي العركي، ببلاغ يفيد بقيام موظفان بالإدارة الزراعية بأخذ مبلغ مالي مقابل تسهيل عملية البناء على ارض زراعية، وطلبت النيابة تحريات مباحث الأموال العامة وكشفت التحريات قيام المتهمين «أ.ي.ج»، بالإدارة الزراعية بفرشوط، و«ر.ج»، مشرف زراعي ، بالحصول على مبلغ مالي 40 ألف جنيه رشوة مقابل تسهيل عملية البناء والتعدي على أرض زراعية.