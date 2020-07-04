خطف شخص وانتحال صفة رجال شرطة.. أمن سوهاج يضبط تشكيل عصابي من 6 أفراد

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تكثيف التواجد الأمنى.. فقد تمكنت الخدمات الأمنية المعينة لملاحظة الحالة بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة مركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج من ضبط سيارتين ملاكى، يستقلهما عدد (5) أشخاص وبصحبتهم شخص مُكبل ومُلقى بأرضية إحدى السيارتين.

بالفحص تبين أن مُستقلى السيارتين (6 أشخاص، مُقيمين بنطاق محافظة المنوفية) وبصحبتهم أحد الأشخاص (نجار مسلح ، مُقيم بدائرة مركز شرطة ساقلتة بسوهاج) بأرضية المقعد الخلفى لإحدى السيارات "مُكبل اليدين بسلك".

توصل فحص فريق البحث الجنائى من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج ومناقشة الشخص المُكبل اليدين إلى قيام المتهمين بالتوجه إلى منزله بدائرة مركز شرطة ساقلتة مُنتحلين صفة رجال شرطة، وإقتياده عنوه لداخل إحدى السيارات المضبوطة، وذلك لسابقة قيام أحد المتهمين بإعطائه مبلغ (450 ألف جنيه) لتوظيفها فى أعمال تجارية مقابل عائد شهرى، إلا أنه لم يفى بذلك أو رد المبلغ.

بمواجهة المتهمين بما جاء بأقوال المجنى عليه أيدوها وإعترفوا تفصيلياً بإرتكابهم الواقعة، وقرروا بقيامهم بإختطاف المجنى عليه لإسترداد المبلغ المُشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.