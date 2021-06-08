9 أحداث ساخنة بالمحافظات.. استشهاد شرطي وتسريب امتحانات الإعدادية

تقدم «الوطن» متابعات مستمرة للأحداث بالمحافظات، خلال 24 ساعة الماضية، نقدم لكم منها أهم 9 أخبار تم تداولها بشكل كبير والتي بدأت بتسريب امتحانات الشهادة الإعدادية في «القليوبية والإسماعيلية ووصلت إلى بني سويف» وشكاوى من طول الامتحانات، واحتجاجات طلاب الإسماعيلية على إعادة امتحان الدراسات اليوم الثلاثاء، بالإضافة إلى متابعات حادث الوادي الجديد والذي تسبب في مصرع 5 وإصابة 20 آخرين، علاوة على استشهاد شرطي في الدقهلية خلال مداهمة الأمن لوكر مسجلين خطر وانتهت المطاردات أيضا بمقتل اثنين مسجلين خطر.

تسريب امتحان الشهادة الإعدادية في القليوبية والإسماعيلية

تداولت صفحات التواصل الاجتماعي امتحان الصف الثالث الإعدادي 2021 في محافظتي القليوبية والإسماعيلية قبل الامتحان بحوالي 20 دقيقة، تبعها مظاهرات للطلاب في الإسماعيلية احتجاجا على إلغاء الامتحان ثم الإفراج عنهم بعد حضور أولياء أمورهم، وكتابة تعهد بعدم تكرار الأمر مرة أخرى، وإلا سيتم مساءلتهم قانونياً ... التفاصيل من هنــــــا

طرد 2000 طالب بتجارة إسكندرية بسبب النقاط التراكمية

طرد طلاب تجارة الاسكندرية بسبب CGPA، كان هذا هو العنوان الأبرز نتيجة تعرض قرابة 2000 طالب وطالبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، للفصل، نتيجة حصولهم على إنذارين «2 إنذار أكاديمي»، بسبب عدم تمكنهم من رفع مجموع النقاط التراكمي CGPA إلى 2000 نقطة، بعد فصلين دراسين متتاليين... التفاصيل من هنــــــا

إحالة «أستورجي» قتل أمه للمفتي في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، أمس الاثنين، برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، رئيس المحكمة، بإحالة اوراق المتهم «أشرف ع. ع.»، استورجي موبيليا، إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل والدته، صدر الحكم بعضوية المستشارين عبد العظيم صادق، ومحمد فؤاد حافظ، وسكرتير الجنايات، خميس قمر.... التفاصيل من هنــــــا

مقتل رضيع على يد والدته بالشرقية

لم ترحم الأم الشابة «م. ع. أ.»، 26 عاما، صرخات طفلها الذي لم يتجاوز 3 شهور من عمره، ولم تأخذها به شفقة أو رحمة، واعتدت عليه بالضرب بيدها وباستخدام «ريموت» التلفزيون، وبعد أن تأكدت من أنه فارق الحياة، توجهت إلى غرفتها وجمعت ملابسها ولاذت بالفرار... التفاصيل من هنــــــا

جنازة شعبية لـ«السحراوي» وأسرته بعد مصرعهم في حادث سير

شيع أهالي مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية جثامين 3 متوفين في حادث الدكتور محمد السحراوي، استشاري النسا والتوليد بمستشفى المطرية المركزي، ونجله وزوجته الذين لقوا مصرعهم جميعا في حادث انقلاب سيارة في «مصرف الطويل البحري» عند عودتهم من محافظة دمياط.... التفاصيل من هنــــــا

إحالة طالب بجامعة المنوفية لمجلس التأديب بسبب «وصلة رقص» على «تيك توك»

أكد الدكتور أسامة مدني عميد كلية الآداب جامعة المنوفية، والمستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، أن أحد الطلاب بكلية الحقوق، نشر فيديو على تطبيق «تيك توك»، وهو يرقص داخل الحرم الجامعي، مؤكدا إحالة الطالب إلى التحقيق بكلية الحقوق، موضحا أن كلية الحقوق أحالت الطالب إلى مجلس تأديب.... التفاصيل من هنــــــا

مصرع مسجلين خطر في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالدقهلية

لقي مسجلان خطر مصرعهما، في تبادل لإطلاق الأعيرة النارية مع الأجهزة الأمنية في قرية «سلامون القماش» مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية ، على خلفية قتلهما «مخبر سري» من قوة مباحث مركز دكرنس في تبادل لإطلاق النار... التفاصيل من هنــــــا

وفاة طفل بجرعة «بنج» زائدة في بسوهاج

توفي الطفل «يوسف محمد»، 11 سنة، داخل مستشفى سوهاج الجامعي، الذي تم نقله إليه من مستشفى خاص، دخله لإجراء عملية الزائدة الدودية، إلا أنه دخل في غيبوبة منذ 17 يوماً، بسبب جرعة «بنج» زائدة... التفاصيل من هنــــــا

5 وفيات و22 مصابا بينهم طفلة بحادث الوادي الجديد

ارتفع عدد الوفيات في حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل «تريلا»، وأتوبيس نقل عام، بطريق الخارجة – بلاط في محافظة الوادي الجديد، إلى 5 أشخاص، فيما أصيب 22 آخرون.... التفاصيل من هنــــــا