26 يوليو.. الحكم على متهمي "غششني شكرا" في تسريب الامتحانات

قررت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار رامى منصور، جحز محاكمة 3 طلاب جامعيين، لاتهامهم بإنشاء حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتسريب امتحانات الثانوية العامة تحت مسمي "غششني شكرا"، للنطق بالحكم، بجلسة الأحد 26 يوليو الجاري.

وأحالت نيابة الشؤون المالية والتجارية المتهمين، للمحاكمة، وتضمن أمر احالة المتهمين، أنهم في غضون 2020، بدائرة قسم أول السلام، نشروا أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة للدور الاول علي شبكة المعلومات الدولية من خلال الجروب المسمى بـ"بالغش اتجمعنا" على تطبيق واتساب، وكان ذلك أثناء انعقاد لجان الامتحان بقصد الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

كما استخدم المتهمون موقعين علي شبكة المعلومات الدولية المجموعة المسمى بـ "بالغش اتجمعنا" و"غششني شكرا" على تطبيق واتساب، بهدف ارتكاب جريمتهم، وحازوا أجهزة اتصالات لاسلكية "سماعات أذن" دون الحصول على تصريح من الجهاز القومي للاتصالات.