منها «محال ومصانع وشقق بديلة».. ماذا ستقدم الدولة لأهالي عزبة الصيد؟

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عقد أمس الإثنين اجتماعا لمتابعة موقف المشروعات التى يتم تنفيذها في محافظة الإسكندرية، موضحًا أن رئيس الوزراء وجه بعقد لقاءات وحوارات مع المواطنين في منطقة عزبة نادي الصيد بالإسكندرية، حتى لا نعطي فرصة لمروجي الشائعات.

وأضاف «الشريف»، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه سيتم توفير محال بديلة كما سيتم توفير مصانع وورش بديلة بنفس المساحة بجانب الأماكن التي سيتم نقل المواطنين إليها، كما أن رئيس الوزراء كان على تواصل مستمر من أجل حل أزمة أهالينا المقيمين في عزبة نادي الصيد العشوائية، ولن يرحل أحد من مصنعه أو ورشته إلا وسينتقل للمكان الجديد في وقتها.

وأردف محافظ الإسكندرية، أن العديد من المواطنين طالبوا بنقلهم فورا إلى مسكنهم الجديد، وسيتم توفير سكن بديل للمواطنين في نفس يوم نقلهم من عزبة نادي الصيد العشوائية، كما سيتم رد المبالغ المدفوعة للتصالح من جانب سكان منطقة عزبة نادي الصيد، قبل نقلهم إلى المنطقة الجديدة، كما أن الشقق السكنية البديلة ستكون جاهزة بكل الأدوات اللازمة وبأسعار زهيدة للغاية.

وتابع: «المواطن الذى كان يمتلك شقة تمليك سيحصل على شقة تمليك بديلة دون أى تكاليف، أما الإيجارات فسيحصل على شقة إيجار بقيمة زهيدة تتراوح ما بين 250 إلى 500 جنيه»، كما أنه كان هناك مخطط لتنفيذ عمليات تجديد للصرف الصحي، ولكنها كانت ستتسبب في أضرار على المنازل المتهالكة.

وأوضح أنه تم تخصيص 5 ملايين جنيه لتطوير هذه المنطقة ولكن كل المحاولات باءت بالفشل وجميع منازل تلك المنطقة كان قد صدر لها قرار إزالة، موضحا أن الدولة مستمرة في توفير «حياة كريمة» لهم وتعويضهم عن السنوات الصعبة التي عاشوها، وسيتم إجراء قرعة يوم الخميس المقبل لنقل 50 أسرة للمساكن الجديدة.