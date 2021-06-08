بكين تقدم احتجاجا رسميا لـ واشنطن على خلفية زيارة 3 سناتورات لـ تايوان

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية «وانج ون بين»، أمس الاثنين، إن بلاده تعارض بشدة زيارة 3 سناتورات أمريكيين لـ تايوان، وإنها قدمت احتجاجا رسميا للولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وأوضح «بين»، في إفادة صحفية، أن هذه الزيارة تنتهك بشدة مبدأ صين واحدة والبيانات «الصينية الأمريكية» المشتركة الثلاثة التي قالت الولايات المتحدة إنها ستلتزم بها.

الخارجية الصينية تدعو واشنطن إلى التوقف فورا عن أي شكل من أشكال التبادلات الرسمية مع تايوان

ودعا المتحدث الصيني، الولايات المتحدة إلى التوقف فورا عن أي شكل من أشكال التبادلات الرسمية مع تايوان، والتعامل مع قضية تايوان بحذر، والامتناع عن إرسال إشارات خاطئة إلى قوى ما يسمى «استقلال تايوان» لتجنب إلحاق المزيد من الضرر الجسيم بالعلاقات «الصينية- الأمريكية» والسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.

من جانبه، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، ينس ستولتنبرج، إن قمة الحلف ستناقش ملف العلاقات مع الصين، مشيرا إلى أن بكين لا تشارك الحلف قِيَمه، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشار ستولتنبرج، بعد لقائه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الاثنين، إلى أن قمة الحلف في بروكسل، المقررة في 14 يونيو الجاري ستناقش أيضا العلاقات مع روسيا.

وأضاف مسؤول «الناتو»، أن الحلف متفق مع موقف بايدن تجاه روسيا، داعيا إلى الحوار مع موسكو، وتابع ستولتنبرج قائلا: «نحن متفقون مع الموقف المزدوج، حيث نحتاج إلى الردع والدفاع، ولكن في الوقت ذاته نحتاج الحوار مع روسيا».

«ستولتنبرج»: الحوار مع روسيا ليس دليلا على الضعف

وأشار ستولتنبرج، إلى أن «الحوار مع روسيا ليس دليلا على الضعف، ونحن أقوياء وموحدون، ويجب أن نتحدث مع روسيا».

وتابع الأمين العام للحلف، أنه «حتى إن لم نثق بعلاقات أفضل مع روسيا، علينا أن نرتب الأمور في هذه العلاقات المقعدة»، وأكد ستولتنبرج، أنه ناقش مع بايدن قضية الرقابة على الأسلحة، مرحبا بتمديد موسكو وواشنطن معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية «ستارت-3».

ولم يوضح ستولتنبرج، ما إذا سيعقد اجتماع لمجلس روسيا الناتو» قبل قمة الحلف، وقال إنه من بين المواضيع الأخرى التي ناقشها مع بايدن الإرهاب الدولي والأمن السيبراني وتغير المناخ.