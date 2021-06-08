مميزات جديدة بموقع مبادرة إحلال السيارات.. إدخال الطراز أصبح اختياريا

أعلنت مبادرة تحويل وإحلال السيارات للعمل بالطاقة النظيفة عبر الصفحة الرسمية على فيس بوك، إدخال بعض التعديلات والمميزات على الموقع الإلكتروني للمباردة لتيسير وتسهيل إجراءات التسجيل للمشاركة والاستفادة من المبادرة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» أبرز الإضافات الجديدة والتي تم طرحها عند التسجيل على الموقع الخاص بالمبادرة على النحو التالي:

مبادرة إحلال وتخريد السيارات القديمة

- إمكانية استعادة رقم طلب الإحلال من خلال الموقع الإلكتروني، وذلك من خلال الضغط على «استرجاع رقم الطلب» أعلى الصفحة الرئيسية، وبعد ذلك يتم إدخال الرقم القومي ورقم التليفون الذي تم التسجيل به على الموقع، والضغط على «إرسال» ليظهر أمامك رقم الطلب فورًا.

- إتاحة تسجيل بعض البيانات الإضافية لتيسير إجراءات الاستعلام الائتماني التي تقوم بها البنوك، مثل عنوان السكن الحالي ورقم الهاتف الأرضي وعنوان العمل الحالي وصافي الدخل الشهري.

- إدخال طراز السيارة أصبح اختياريًا وليس إجباريًا، بمعنى أنّه في حال لا توجد في رخصة سيارتك «الطراز» لن يعيق ذلك عملية التسجيل.

- تم إتاحة معلومات إضافية على الصفحة الرئيسية للراغبين في التسجيل، مثل شركات إنتاج السيارات، وماركات وفئات السيارات مومواصفتها، وعناوين فروع البنوك المشاركة.

- كما يمكنك متابعة طلبك والاطلاع على الأوراق التي تم إضافتها من قِبل المبادرة، والاحتفاظ بها أو طباعتها، مثل خطاب تخصيص السيارة وموافقة البنك، وصورة أمر الدفع بقيمة الحافظ الأخضر ووثائق التأمين.

شروط التقديم في المبادرة:

- أن يكون مقدم الطلب مصري الجنسية.

- ألا يقل سنه عن 21 عامًا ولا يزيد على 65 عامًا في حالة طلب التقسيط فقط.

- أن تكون رخصة السيارة سارية وباسم مقدم الطلب وتتبع إحدى محافظات المرحلة الأولى للمبادرة، وهي: «القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر».

- بالنسبة لسيارات الملاكي يجب أن تكون الرخصة باسم مقدم الطلب في آخر عامين من تاريخ إطلاق المبادرة في 7 يناير 2021.

الأوراق المطلوبة للتقديم في المبادرة:

- صورة من بطاقة الرقم القومي «سارية».

- صورة من رخصة السيارة «سارية» وباسم المتقدم.

- شهادة بيانات للتخريد من وحدة المرور.

- في حالة طلب التقسيط يجب: إثبات محل الإقامة بإيصال مرافق لم يمر عليه أكثر من 3 أشهر أو عقد إيجار أو تمليك، وإقرار عن الدخل السنوي لمقدم الطلب.