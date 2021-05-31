فئة وحيدة مستثناة من شرط السن بمبادرة إحلال السيارات.. تعرف عليها

حققت المبادرة الرئاسية لـ إحلال السيارات المتقادمة نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية ومنذ انطلاقها، ترجمته أعداد المتقدمين بطلبات لإحلال المركبات القديمة بأخرى جديدة، وذلك نظرًا للمميزات العديدة التي تقدمها مثل الحافز الأخضر التي تصرفه الدولة نيابة عن المواطن كمقدم سعر السيارة الجديدة والذي يصل إلى 22 ألف جنيه للسيارة الملاكي، و45 ألف جنيه للسيارة التاكسي.

فئة وحيدة مستثناة من شرط السن بمبادرة إحلال السيارات

وتشترط المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات القديمة ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد على 65 عامًا، في حالة طلب التقسيط فقط، إذ إن شرط السن ينطبق فقط على المخاطبين بالإحلال الذين اختاروا سداد سعر السيارة بنظام التمويل البنكي وبتقسيط يصل إلى 7 سنوات.

أما في حالة اختيار المتقدم السداد النقدي لسعر السيارة، يستثنى في هذه الحالة المشتري من شرط السن، ويتمتع في الوقت ذاته بكل الميزات التي تقدمها المبادرة دون انتقاص.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قال إنّه تم اتخاذ إجراءات جديدة لتوسيع قاعدة المواطنين المستفيدين من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة، منها: دراسة مد مظلة المبادرة لتشمل سيارات المنطقة الحرة ببورسعيد لما لها من طبيعة خاصة، والسماح للمحافظات غير المشتركة، بالانضمام للمبادرة فور جاهزية البنية التحتية والتكنولوجية بها خاصة محطات تموين الغاز الطبيعى وساحات التخريد.

وشملت التسهيلات أيضًا السماح بقبول أي شركة جديدة تعمل بمصر بالانضمام للمبادرة بشرط أن تحتوى سياراتها على 45% مكونًا محليًا، والسماح للمواطنين من أصحاب طلبات إحلال السيارات المتقادمة بتعديل واستكمال بياناتهم بسهولة، وتغيير نوع السيارة أو لونها من خلال ارتياد الموقع الإلكتروني وإلغاء الطلب القديم، والتقدم بطلب جديد بمراعاة تحديث البيانات، والسماح للمواطنين بتسجيل «طلبات الإحلال» فور مرور عامين على رخصة السيارة المتقادمة.

وأشار الوزير إلى أنّه تم تخصيص فريق من الدعم الفنى بالتنسيق مع شركة e-finance لحل كل المشكلات التقنية والفنية التي قد تطرأ عند تسجيل طلبات إحلال السيارات على الموقع الإلكتروني لهذه المبادرة الرئاسية.