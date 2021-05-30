شروط وخطوات استبدال سيارتك القديمة بالجديدة في مبادرة إحلال السيارات

في يناير الماضي، بدأت الحكومة في تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إحلال وتجديد السيارات القديمة، بهدف الارتقاء بنمط الحياة للمواطن المصري، ودعم الصناعة الوطنية، وشهدت الساعات القليلة الماضية تساؤلات عديدة حول شروط وخطوات استبدال سيارتك القديمة بالجديدة في مبادرة احلال السيارات.

وتناقش لجنة التخطيط والموازنة في مجلس النواب، تفاصيل المبادرة وتفعيلها على الأرض، الأسبوع الحالي، فيما يسعى حزب «مستقبل وطن» في إطار توجيهات الرئيس وتحت شعار «هدية الرئيس»، للمشاركة الفعالة ضمن مبادرة إحلال وتجديد السيارات، حيث أعلن الحزب، منذ أيام عن المرحلة الخامسة من منح السائقين الملتزمين سيارات جديدة تعمل بالغاز من خلال استبدالها بسياراتهم القديمة التي تعمل بالبنزين، وذلك انطلاقا من الدور المجتمعي للحزب، وبالفعل استلم السائقون الملتزمون سياراتهم الجديدة التي تعمل بالغاز.

شروط وخطوات استبدال سيارتك القديمة بالجديدة

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية شروط وخطوات استبدال سيارتك القديمة بالجديدة في مبادرة احلال السيارات، والتي جاءت كالأتي.

- أن يكون المتقدم مصرى الجنسية.

- ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة.

- أن تكون السيارة مـــر على صنعها 20 عام فأكثر.

- أن تكون رخصة السيارة سارية.

- رخصة السيارة تتبع إحدى محافظات المرحلة الأولى (القاهر – الجيزة – الإسكندرية – القليوبية – بورسعيد – السويس – البحر الأحمر).

- أن تكون رخصة السيارة بإسم المتقدم.

- أن تكون رخصة السيارة بإسم مالكها منذ سنتين ماضيتين قبل موعد إطلاق البرنامج. "فيما يخص السيارات الملاكى".

مبادرة احلال السيارات

وحول شروط وخطوات استبدال سيارتك القديمة بالجديدة في مبادرة احلال السيارات، فإنه يمكن التقديم للاشتراك فى المبادرة من خلال الموقع الإلكترونى للمبادرة أو الخط الساخن 16733، السنة الأولى للمبادرة تستهدف تحويل 70 ألف سيارة.

وستكون الإجراءات والشروط موحدة في جميع البنوك المصرية التى ستشارك جميعها في المبادرة، وسيتم تطبيق المرحلة الأولى لإحلال المركبات في 7 محافظات هي القاهرة، الجيزة، القليوبية، السويس، الأسكندرية، بورسعيد، البحر الأحمر.

ومر 5 شهور منذ بداية الحكومة في تنفيذ مبادرة احلال السيارات، وهي المبادرة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، من أجل إحلال وتجديد السيارات القديمة، وذلك بهدف الارتقاء بنمط الحياة للمواطن المصري، ودعم الصناعة الوطنية، ووجه الرئيس السيسى، بضم السيارات الملاكي للمبادرة، بعدما كانت تقتصر على سيارات الأجرة والأوتوبيسات والنقل فقط.