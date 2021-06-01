إجراءات جديدة للمستفيدين من مبادرة إحلال السيارات.. تعرف عليها

أعلنت وزارة المالية عن إقرار تيسيرات جديدة للراغبين في الانضمام للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات، على نحو يتسق مع جهود الدولة في تخفيف الأعباء عن المواطنين بتسهيل فرصة امتلاكهم لسيارات حديثة بدلاً من مركباتهم المتقادمة، والتحول إلى الطاقة النظيفة وتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

وترصد «الوطن» تلك الإجراءات بحسب ما أعلنته وزارة المالية..

1- التعامل الإيجابي الفوري مع أي تحديات قد تتكشف خلال المراحل التنفيذية بدءًا من تقديم «طلب الإحلال»، حتى تسلم السيارة الجديدة.

2- تيسير إجراءات الاستعلام الائتماني التي تقوم بها البنوك؛ بما يُساعد في تقليل الفترة الزمنية اللازمة لإصدار الموافقة النهائية على تمويل السيارة.

الحد من حالات الرفض

3- الحد من حالات الرفض؛ لعدم الاستدلال على محل السكن أو محل العمل، من خلال تخصيص مساحات بالموقع الإلكتروني للمبادرة: www.gogreenmasr.com لتسجيل بيانات إضافية تشمل محل العمل، والسكن الحالي، وصافي الدخل، ورقم الهاتف الأرضي.

بعض التعديلات الجديدة على الموقع الإلكتروني

4- تم إجراء بعض التعديلات الجديدة على الموقع الإلكتروني بداية من أول يونيه الجاري من أهمها: اعتبار بعض بيانات السيارة القديمة اختيارية وليست إجبارية مثل «طراز السيارة»؛ وذلك للتغلب على المشكلات التي كانت تواجه بعض المواطنين بسبب أن طراز سياراتهم القديمة لم يكن مسجلاً على رخصة السيارة؛ مما كان يمثل عائقًا يحول دون إتمام عملية التسجيل على الموقع بنجاح حيث كان إدخال بيان «طراز السيارة» إجباريًا.

5- التعديلات الجديدة أتاحت للمواطنين إمكانية استعادة رقم «طلب الإحلال» من خلال الموقع الإلكتروني بإدخال بعض البيانات الأساسية منها: الرقم القومي، ورقم الهاتف المسجل على الموقع.

6- تم إثراء الصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني بمعلومات إضافية لتكوين فكرة كاملة عن تفاصيل المبادرة مثل أسماء شركات إنتاج السيارات، وماركات وفئات السيارات ومواصفاتها، والبنوك المشاركة وفروعها وعناوينها، وغير ذلك من المعلومات التي تجيب عن الكثير من استفسارات المواطنين.

الدخول على الموقع الإلكتروني في أي وقت للاطلاع على حالة طلباتهم

7- المشاركين في المبادرة الرئاسية يستطيعون الآن الدخول على الموقع الإلكترونى في أي وقت للاطلاع على حالة طلباتهم، وكل المستندات التي أضافتها إدارة المبادرة مثل خطاب تخصيص السيارة، وموافقة البنك، وصورة أمر الدفع بقيمة الحافز الأخضر، ووثائق التأمين، والسماح للعملاء بحفظ وطباعة صور هذه المستندات.

8- التعديلات الجديدة تسهم فى تيسير سبل التنسيق والتواصل الإلكترونى اللحظى بين وزارة المالية وكل الأطراف المشاركة في تقديم خدمات المبادرة «الإدارة العامة لنظم معلومات المرور، والبنوك المشاركة، وشركات التأمين، وشركات تصنيع السيارات» عبر الموقع الإلكتروني.

9- التعديلات الجديدة على الموقع الإلكتروني لمبادرة إحلال السيارات المتقادمة تأتي في إطار الديناميكية التي تتسم بها هذه المبادرة منذ إطلاقها، وحرص القائمين عليها على المتابعة الحثيثة لشكاوى المواطنين المتعاملين مع الموقع الإلكتروني والاستجابة لطلباتهم.