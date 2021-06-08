«رباعي العصر الذهبي».. إنجازات غير مسبوقة للرئيس لصالح الشباب والمرأة وذوي الهمم والطلاب

7 أعوام مرت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهدت إنجازات غير مسبوقة، ونجاحات في مجالات مختلفة، خاصة من خلال 4 أصعدة خصص لها رئيس الجمهورية أعوامًا كاملة، سميت باسمها، على مدار 4 سنوات بداية من 2016 وحتى 2019، من خلال مؤتمرات وندوات ومبادرات عززت رؤيته ورغبته في الدعم، وهو ما تحقق على مدار تلك السنوات الأربع، في الذكرى السابعة لتنصيب الرئيس.

ما فعله السيسي استمر على مدار 4 سنوات، منذ تخصيص الرئيس عام 2016 عامًا للشباب، ثم ثم عاد في العام التالي وأعلن سنة 2017 عامًا للمرأة، ومن بعدها خصص عام 2018 عامًا لذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة، وآخرها عام 2019 عامًا للتعليم.

«تنسيقية شباب الأحزاب»: صغار السن تقلدوا مناصب مهمة.. والرئيس أثبت أن الكفاءة ليست بالعمر

على صعيد العام الأول 2016 الذي خصصه للشباب، تقول الدكتورة شيماء عبدالإله المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنَّ هناك تمكين حدث للشباب منذ 2016 لم يكن موجودا من قبل، وأصبح الشباب يتولى مناصب في مختلف المجالات، وأضحى لهم دورا مهما في المجال السياسي.

وأضافت المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لـ«الوطن»، أنَّ السنوات الناضية منذ عام الشباب وحتى الآن، شهدت مؤشرات عديدة لتمكين الشباب مثل مؤتمرات الوطني للشباب الذي أصبح له نسخة إفريقية ودولية، كما شهد تلك المؤتمرات تكريم للشباب.

وأشارت متحدث تنسيقية الشباب، إلى أنَّه منذ عام الشباب، استمر تغيير مفهوم علاقة الدولة بشبابها، حيث تمّ إطلاق شعار «تحيا مصر بشبابها»، ورأينا نماذج تقدم متفردة ويراها الجميع وتشجع غيرها، لافتة إلى أنَّ الشباب كان لهم دور كبير جدًا في ثورة 30 يونيو وفي دعم الدولة للحفاظ على هويتها، لذا احترم السيسي ما قام به الشباب من مساعدة وتضحية.

كما أوضحت أنَّه أصبح هناك شباب في مناصب سياسية، بعد أن كانوا مهمشين ولا يسمع رأيهم، كما أصبح للشباب مكان في المجالس التشريعية، بداية من أن سن الترشح أصبح أقل خاصة بمجلس الشيوخ، وهو ما أتاح للشباب الذي لديه إمكانيات ورؤية ورغبة في المشاركة أن يتقدموا.

«القومي للمرأة»: عهد السيسي هو العصر الذهبي للسيدات

ومن الشباب للمرأة، أكّدت الدكتور مارجرينت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان وعضو المجلس القومي للمرأة، أنَّ الرئيس السيسي تبني تغيير ثقافة المجتمع تجاه المرأة وتمكينها في كل المجالات، حيث شهدت المرأة طفرة في الحياة الاقتصادية كبيرة، وأصبح لأول مرة يكون لدى مصر 165 نائبة بالبرلمان بالانتخاب، و27% من الوزارات سيدات، ووزارات مهمة وتحتك بالمواطن، ليصبح عصر السيسي هو العصر الذهبي للمرأة.

وأوضحت «عازر» في حديثها لـ«الوطن» أنَّه منذ تخصيص عام المرأة 2017، أصبحت مصر لأول مرة لديها مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي سيدة، ولأول مرة يكون لدنها محافظ سيدة وهي لم تحدث قط من قبل وحدثت في دمياط، ولأول مرة الرئيس يوافق على تعيين المرأة في النيابة العامة، كل هذه المواريث الثقافية الخاطئة تبدلت، وصارت المرأة تتقلد 25% من المجالس المحلية وهو ما ينتج عنه كوادر تعمل بمجالات مختلفة.

وعلى الصعيد الإنساني، قالت عضو القومي للمرأة، إنَّ الرئيس أطلق مبادرات عديدة ساعدت السيدات، مثل «تكافل وكرامة» الذي أعطى للسيدات المعيلات حقهم وساعدهم، وأيضًا مبادرات الغريمات، ومبادرة القضاء على سرطان الثدي، بهدف هدم المواريث الثقافية التي بثتها التيارات المتطرفة، وتمكين المرأة بحق وليس بشكل صوري.

رئيس جامعة المنصورة عن تخصيص الرئيس عامًا للتعليم: إدراك لمدى قيمته

وحول عام التعليم، تحدث الدكتور أشرف عبدالبايط ئيس جامعة المنصورة، قائلًا إنَّ تخصيص الرئيس السيسي عامًا للتعليم، إدراك لمدى قيمة العلم ومساهمته الملموسة في تشغيير فكر المجتماعات وتطور البلدان شكل أسرع، وهو ما خطط له يتطوير عدد كبير من الجامعات وبنى المدارس المختلفة، التي أضحت تستعوب كم الطلاب الذيت كانو بلا تعليم.

وأوضح «عبدالباسط»، أنَّ السياسة التي وضعها الرئيس شأن التعليم أضحت متغيرة وتتميز بخطوات، تهدف إلى تخريج جيل فاهم وواعي وله تطلعات ورؤوية، ومن مميزاته مميزة لملائمة السوق ومتطلباته، لكي يستفاد الخريج من دراسته، إلى جانب رفع جودة التعليم، وزيادة عدد الكليات، وتوفير تنافسية بين الجامعات للأفضل على الصيعد المحلي والعالمي، وجاءت كليات من جامعة المنصورة بين أفضل 420 كلية فى العالم، كما حثل جامعة المنصور بين أقوة كليات داخلين من الأوائل، والتفوق في البحقث جامعة في العالم، فضلا عن تطوير مستشفيات الجميعات والاهتمام بالبحث العلمي.

متخصص في مجال ذوي الإعاقة: الملف كان على رأس أولويات الرئيس منذ توليه

أما عن ذوي الإعاقة، فقالت داليا عاطف خبير ومتخصص في مجال ذوي الإعاقة، إنَّ ملف الإعاقة كان على رأس أولويات الرئيس وذلك منذ توليه رئاسة البلاد وتمّ تغيير مسار قضية الإعاقة من المنظور الرعائي الطبي الى المنظور الحقوقي تماشيَا مع استراتيجيات الدول المتقدمة وإدراكَا لما ضاع من حقوق في العهود الماضية.

وأضافت الخبير والمتخصص في مجال ذوي الإعاقة لـ «الوطن»، أنَّ الرئيس على دارية ووعي كامل بالمواثيق الدولية والقوانين والتشريعات العادلة للأشخاص ذوي الإعاقة، فانطلقت خطته للتعامل مع هذا الملف بتخصيص عام 2018، لتمكّين الأشخاص ذوي الإعاقة ومراعاة شؤونهم كانطلاقة وبداية لعهد جديد.

وأشارت إلى أنَّ البداية جاءت بقرار رئيس الجمهورية بالتصديق على قانون رقم 10 لسنة 2018، الذي تضمن حقوقًا منصفة تصل بذوي الإعاقة إلى الدمج والتمكّين الذي بحثوا عنه منذ عشرات السنوات وصدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون الى جانب توجيه الرئيس للمجتمع المدني على المشاركة في دعم الملف وتوجيه كل الوزارات بالعمل على حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، إلى جانب اصدار قانون صندوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبدأ المجتمع بالكامل ينتهج النهج الحقوقي.

كما أكّدت أنَّ وعي وادراك القيادة السياسية للدولة جعل الجميع متضامن، وانطلقت الحقوق بإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة والتي سيحصل من خلالها الشخص ذي الإعاقة على كافة الخدمات الواردة بالقانون ومن ثم بدأ ظهور النماذج الإيجابية على الساحة والابطال والمتميزين من الأشخاص ذوي الإعاقة، مما اثار عزم المجتمع على التعاون لنصرتهم، وتعاون مجلس النواب ومجلس الشيوخ وتعديل دستوري منصف لحقوقهم لتكرار تجربة وجود الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، وهو ما لم يتحقق من قبل.

وأشارت إلى أنَّ الأشخاص ذوي الإعاقة لديهم حقوق في التعليم والصحة والعمل وهم قادرون ولكن باختلاف، والإعلام عليه دور في إبراز الصورة الإيجابية لهم وقد ساهم في هذا بشكل كبير، ومن حقهم أن تتاح لهم ويشعروا بالاستقلالية، متابعة أنَّ السيسي وجه مؤخرا بإنشاء صندوق «عطاء»، الخاص برعاية ذوي الإعاقة ودعمه بمقدار 100 مليون جنيه تمول من صندوق «تحيا مصر».