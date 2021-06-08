الجبر والإحصاء يرسم البسمة على وجوه طلاب الشهادة الإعدادية

انتهى طلاب الشهادة الإعدادية من امتحان مادة الجبر والإحصاء بمحافظة الجيزة، منذ قليل، وعبر الطلاب عن سعادتهم من سهولة المسائل بالامتحان، مؤكدين على أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، حيث رسم الامتحان البسمه والفرحة على وجوه الطلاب.

طلاب الشهادة الإعدادية: امتحان الجبر والإحصاء في مستوى الطالب المتوسط

وقالت مايا حسين، طالبة بالشهادة الإعدادية، بأحد مدارس محافظة الجيزة، إن امتحان الجبر والإحصاء سهل للغاية، ولا توجد فيه أي مسائل أو أسئلة معقدة، مشيرة إلى أنها لم تتوقع سهولة الامتحان بالشكل دا، موضحة أن جميع المسائل جاءت من الكتاب المدرسي، وفي مستوى الطالب العادي.

حسين: أسئلة امتحان الجبر والإحصاء بالشهادة الإعدادية جاءت في مستوى الطالب المتوسط

ومن جانبه، أكد محمود سعد، طالب بالشهادة الإعدادية، بأحد مدارس محافظة الجيزة، على أن امتحان الجبر والأحصاء للشهادة الإعدادية، سهل للغاية وجميع الأسئلة مباشرة، وبعيدة كل البعد عن التعقيد، كما أن جميع أسئلة الامتحان جاءت من الكتاب الحكومي، ولم تأتي أي أسئلة من خارج المقررات الدراسية، مشيرا إلى أن جميع اللجان الامتحانية تنفذ إجراءات مشددة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

سعد: أسئلة امتحان الجبر والإحصاء للشهادة الإعدادية جاءت من الكتاب المدرسي

وأكد ناصر شعبان، مدير الإدارة التعليمية في محافظة الجيزة، أن امتحان الجبر والإحصاء لطلاب الشهادة الإعدادية، جاء في مستوى الطالب المتوسط، مشيرا إلى أن جميع الطلاب خرجوا من اللجان الامتحانية معبرين عن سعادتهم من أسئلة الامتحان، موضحا أنه تم تسكين 14 طالبا فقط في كل لجنة امتحانية للحفاظ على التباعد الاجتماعي، للحد من انتشار فيروس كورونا، وللحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات من خطر العدوى بفيروس كورونا.

شعبان: امتحان الجبر والإحصاء لطلاب الشهادة الإعدادية سهل وبسيط

ولفت شعبان، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه تم التأكيد على جميع المعلمين بضرورة تصحيح الامتحانات أول بأول ورصد درجات الطلاب، حتى يتثني لنا إعلان نتائج الامتحانات في وقت قريب، مؤكدا على أن موجهي المواد وضعوا أسئلة الامتحانات بما يتفق مع مواصفات الورقة الامتحانية التي أعلن عنها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.