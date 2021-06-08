غلق وتشميع عيادة خاصة غير مطابقة للاشتراطات بجرجا

أعلنت مديرية الصحة بسوهاج، في بيان صادر عنها اليوم، غلق عيادة خاصة بها غرفة عمليات بدائرة مركز جرجا، لنقص الاشتراطات وعدم الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى.

وجاء في نص البيان الصادر اليوم: "قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بسوهاج بتوجيهات الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة و متابعة دكتور محمد نصر مدير إدارة العلاج الحر و كل من الدكتور هيثم الملثم ودكتور محمد فقير واستاذ محمد عبد الغني، مفتشي العلاج الحر بتشميع عيادة خاصة بجرجا جنوب المحافظة».

وتبين أن العيادة لا تصلح للاستخدام الأدمي ويتم إجراء عمليات جراحية في الخفاء داخل غرفه بها تم تخصيصها لهذا الغرض وعلى الفور تم إغلاق تلك العيادة والتي تقع بنطاق مركز جرجا وتستخدم كمركز جراحي وهى غير مجهزة لذلك ولا تتبع أدني درجات مكافحه العدوي او تتخذ إجراءات وقائية نهائيا، والعيادة عبارة عن غرفة كشف وغرفه إقامة وغرفه للتعقيم غير صالحة، وبها بعض الأجهزة وأدوات جراحية في حالة يرثى لها ومتهالكة وقديمة.

وقالت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إنه تصادف تواجد حالة تم إجراء عملية جراحية لها قبل المرور بساعات وتمت كتابه تقرير عن المنشأة ومخالفاتها وتم إصدار قرار الغلق الفوري.

كما أكدت وكيل وزارة الصحة، ان مديرية الصحة بسوهاج لن تسمح بمثل هذه الممارسات وأن حملات إدارة العلاج الحر بالمديرية لن تتوقف وتكثف حملاتها على جميع المنشآت الطبية الخاصة لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك المخالفات.