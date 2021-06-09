تطوير ونظافة وفتح طريق.. جهود الوحدات المحلية بأسوان خلال اليوم

شهدت الساعات الماضية وتحديداً على مدار اليوم، مواصلة كل الأجهزة المعنية بالوحدات المحلية لمدن ومراكز محافظة أسوان جهودها الميدانية، بالتنسيق مع الجهات المختصة لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين من أرض الواقع، بجانب الارتقاء بمستوى النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات، بالإضافة إلى تنفيذ المحاور المختلفة للتطوير والتجميل بالشوارع والميادين من رفع كفاءة الطرق وأعمال الرصف والإنارة ودهان البلدورات والتشجير، علاوة على إزالة التعديات العشوائية والتعامل الفوري معها، فضلاً عن تنفيذ الحملات المكبرة بالأسواق للاطمئنان على جودة السلع والمنتجات الغذائية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى وأيضاً الالتزام بالأسعار المقررة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

تطوير بكوم أمبو

ففي مدينة ومركز كوم أمبو تم البدء في تنفيذ أعمال التطوير الشامل ورفع الكفاءة للكوبرى العلوى من خلال تركيب البلدورات والأرصفة والفواصل والتربة الأسفلتية وصيانة الأعمدة وسلم المشاة، ومن المقرر أن تستمر الأعمال على مدار 3 أشهر، كما قامت الوحدة المحلية بتكثيف الأعمال الميدانية بمنطقة المطحن وسط مدينة كوم أمبو، ثم تمتد لباقي المناطق والأحياء السكنية والقرى المجاورة حسب الجدول الزمني المعد سابقاً لخطة العمل.

فتح طريق بإدفو

وشهدت مدينة إدفو فتح طريق الشيخ محمود بعد رفع أكثر من 70 طنا من القمامة والمخلفات، حيث تمت الاستعانة بمعدات وسيارات الوحدة المحلية والمحاجر وهو الذي تواكب مع رفع أكثر من 50 طن مخلفات من 3 مواقع بمنطقة الكشاف وسط المدينة.

حملة مكبرة بدراو

وفي مدينة دراو قامت الوحدة المحلية بتنفيذ حملة مكبرة بالتنسيق مع مديريات الخدمات المختصة بالصحة والبيئة والتموين والأمن الصناعى ومكتب العمل والترخيص لمتابعة الالتزام بالضوابط والشروط البيئية والصحية ورصد المخالفات التموينية بالمحال واتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين.

أعمال نظافة بنصر النوبة والسباعية

فيما قامت الوحدات المحلية لمدن كلابشة بنصر النوبة والسباعية بإدفو وأبو سمبل السياحية بتنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات أولاً بأول، مع توزيع صناديق القمامة بالنقاط المختلفة، وإصلاح البلدورات بالطرق لإضفاء الشكل الجمالي المطلوب.