بعد 22 حالة.. امتحانات «البابل شيت» تقلص الغش بآداب إسكندرية

سجلت كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، 22 حالة غش فقط، على مدار 5 أيام، منذ انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الجاري 2020 - 2021، وذلك بمعدل يُعد الأقل منذ سنوات.

معدل غش ضعيف في امتحانات الفصل الدراسي الثاني بآداب الإسكندرية

وقال الدكتور هاني خميس، القائم بتسيير أعمال عميد كلية الآداب بجامعة الإسكندرية ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، إنه تم تسجيل 22 حالة غش خلال 5 أيام، حيث انطلقت الامتحانات يوم 4 يونيو الجاري، لافتاً إلى أنه معدل أقل بكثير مما شهدته امتحانات الأعوام الماضية.

امتحانات الاختيار من المتعدد حدت من الغش في آداب الإسكندرية

وأضاف «خميس»، في تصريحات لـ«الوطن»، مساء اليوم الثلاثاء، أن ذلك المعدل الضعيف في حالات الغش يرجع لعوامل عدة، أبرزها تغير نظام الامتحانات، حيث أصبح النظام الحالي على طريقة «البابل شيت» والاختيار من المتعدد، حيث عملت هذه العوامل على الحد من فرصة وجود «مانيفستو»، التي تعد أشهر طرق الغش.

الإجراءات الاحترازية حدت من فرص غش الطلاب

وأوضح أن الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، التي زادت من نسبة التباعد المعتاد في الامتحانات، فقد قلصت أيضاً من فرص الغش بين الطلاب.

الكاميرات حدت من معدل الغش في امتحانات آداب الإسكندرية

وأكد القائم بأعمال عميد كلية الآداب أن الكلية استعانت بكاميرات مراقبة مزودة بأجهزة إلكترونية ومربوطة بشبكة موحدة، بهدف توفير المحاضرات للطلاب «أونلاين»، ومراقبة الامتحانات داخل اللجان والطرقات والمداخل، مرجحاً أنها أحد العوامل التي حدت من معدل الغش.

إحالة الطلاب إلى مجالس التأديب.. ووسائل الغش تقليدية

وأشار إلى إحالة الطلاب المتورطين في الغش، البالغ عددهم 22 طالباً وطالبة، إلى مجالس تأديب ابتدائية، للتحقيق معهم بمعرفة إدارة الشؤون القانونية في محاضر الغش التي وردت من مراقبي اللجان، لإقرار العقوبات النهائية بحقهم، ما بين الإدانة والبراءة، لافتاً إلى أن وسائل الغش التي تم ضبطها تقليدية.