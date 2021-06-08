العليا للفيروسات: انخفاض إصابات ووفيات كورونا تزامنا مع فصل الصيف

قالت الدكتورة وجيدة أنور، الأستاذة بكلية الطب جامعة عين شمس وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضًا في أعداد الإصابات المسجلة والمعلنة بشأن إصابات فيروس كورونا «كوفيد 19»، متابعة: «من الأرقام الواضحة والمعلنة فهناك انخفاض في أعداد الإصابة بفيروس كورونا، إذ أن الحالات التي تستدعي دخول المستشفيات في انخفاض وكذلك ضعف شدة الأعراض»، مرجعة أسباب الانخاض إلى دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

زيادة التطعيمات وتطبيق الإجراءات الاحترازية

وأضافت عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن التوسع من مراكز التطعيم ضد الفيروس والالتزام بالإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من المرض، ستسهم في انحصار المرض وانخفاض اعداد الإصابات، مؤكدة أنه في حال زيادة عدد المطعمين سيتم السيطرة على انتشار المرض.

وعن الفطر الأسود، أوضحت عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، أنه مرض ليس بجديد أو معدٍ، لافتة إلى أنه ليس وباء أو مرض متفشي كالأمراض الفيروسية، موضحة أن هناك أمراض موجود متعلقة بالسموم الغذائية أخطر من الفطر الأسود، مشيرة إلى أن أمراض الأورام تمثل خطورة لدى السيدات، وأمراض القولون والكبد تسبب أزمة لدى الرجال.

الالتزام بإجراءات التعقيم والتطهير الدوري للمنشآت

وتابعت الدكتورة وجيدة أنور، أن مصر تخلو من الرطوبة العالية، ما يمنع نمو الفطريات بصورة كبيرة، مؤكدة أن علاجها متوفر ومتعارف عليه، مناشدة الجميع بعدم التهويل ونشر الإشاعات حول المرض، لعدم حدوث الهلع والخوف لدى المواطنين، فضلا عن الالتزام بإجراءات التعقيم والتطهير الدوري للمنشآت وأماكن الإقامة، في ظل إجراءات السلامة والصحة للمواطنين.