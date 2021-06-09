10 امتيازات حصل عليها الشباب لأول مرة في عهد السيسي.. تعرف عليها

شهد ملف تمكين الشباب إنجازات كبيرة لم تحدث في تاريخ مصر، حيث اهتمت القيادة السياسية منذ اليوم الأول لها بالشباب وقدمت لهم كل غالٍ ونفيس ووجهت بتدريبهم وتأهيلهم ثم تولوا مناصب قيادية في مختلف التخصصات، بالإضافة لتواجدهم المميز في المجلس التشريعي بغرفتيه.

بعض الإنجازات التي حصل عليها الشباب نرصدها لكم كما يلي:

1-إطلاق سبع نسخ من المؤتمر الوطني للشباب بعدد من محافظات مصر برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي نتج عنها بعض التوصيات التي تم تطبيقها بالفعل.

2-إقامة ثلاث نسخ من منتدى شباب العالم والذي شهد حضورا مكثفا من آلاف الشباب بمختلف أنحاء العالم، وحضورا لافتا من الشباب المؤثر عالميًا وأيضًا حضور عدد كبير من الرؤساء والمسؤولين من جميع أنحاء العالم.

3-تعيين عدد كبير من الشباب في وظائف معاونة ومساعدة للوزراء.

4-تعيين نواب للمحافظين من الشباب في كل محافظة وكذلك تعيين شباب كمساعدين ومعاونين للمحافظين.

5-إطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة وتخرج منه آلاف الشباب المتميز الذي تولى مناصب فيما بعد.

6-إنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب والتي تقدم برامج متطورة في تدريب الشباب وتأهيلهم للمناصب القيادية.

7-انتخاب وتعيين عدد كبير من الشباب في مجلس النواب والشيوخ.

8-إتاحة الفرصة للشباب للحصول على 10 أفدنة أرض بفائدة بسيطة.

9-إتاحة قروض ميسرة للشباب من أجل بدء مشروعاتهم الخاصة.