خبير استراتيجي: الدولة حققت مطالب الشباب في العيش والحرية والعدالة

قال الدكتور صبحي عسيلة، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن المخصصات في وزارة الصحة في العام الجاري 94 مليار جنيه، بزيادة 3 أضعاف عن 5 سنوات مضت.

وأضاف «عسيلة»، خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة » اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الشباب مطالبهم تلخصت في أربع مطالب هي «عيش وحرية وعدالة اجتماعية وسقوط حكم المرشد»، موضحا أن الشباب في 2011، كانوا ممثلين بعدد قليل في البرلمان ولكن في 2020 يوجد عدد كبير منهم، وظهر ذلك في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأشار الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أنه تم تمكين المرأة خلال 7 سنوات حيث تواجد 162 مرأة في مجلسي النواب والشيوخ، وكذلك تم تمثيل الأقباط في البرلمان لأنهم فئة ممثلة وشريكة في صنع التنمية في المجتمع.

وأكد الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دفع البلاد نحو التطور والتنمية، حيث أقام أكثر من 14 ألف مشروع بإجمالي 5 مشروعات يوميا، حيث يفاجئ الرئيس المصريين بأن هناك مشروعات في مختلف المجالات في وقت قصير وتنفيذ صارم، حيث يتم إنهاء المشروعات وعرضها بعد ختامها أثناء افتتاح الرئيس السيسي لها سواء بالحضور أو بالفيديو الكونفرانس.

وتحتفل مصر بمرور 7 سنوات على تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم بعد ثورة 30 يونيو الشعبية.