كل ما تريد معرفته عن مشروع أطلس للإسكان «مساحات وأسعار»

أعلن الجهاز التنفيذي للمشروعات التابع للجهاز المركزي للتعمير، عن فتح باب التخصيص لعدد من الشقق السكنية كاملة التشطيب، في البلوك رقم 31 بالمجاورة الأولى بالتجمع السكني الجديد أطلس بحلوان، حيث بدأ موعد التقديم على الشقق المطروحة، يوم الأحد 23 مايو الماضى.

ويتسائل عدد من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ضمن الوحدات المطروحة، عن تفاصيل الحصول على وحدة سكنية ضمن مشروع أطلس للإسكان، بمدينة حلوان.

وترصد السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن مشروع أطلس للإسكان، بمدينة حلوان.

خطوات التقديم فى مشروع أطلس للإسكان

1- شراء كراسة الشروط من مقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بحلوان مقابل 300 جنيه.

2- التخصيص وفقًا لأسبقية التقديم وسداد النسب المقررة.

3- غلق باب التخصيص بانتهاء تخصيص الشقق المعروضة.

4- يوجد أنظمة للسداد الفوري والتقسيط.

5- يتم التسليم شهر يوليو 2022.

آلية تخصيص شقق مشروع أطلس للإسكان

ويتم تخصيص الوحدات السكنية، ضمن الطرح، وفقا لأسبقية التقديم، وسداد النسب المقررة.

أسعار ومساحات شقق مشروع أطلس للإسكان

وبالنسبة لأسعار الشقق في مشروع أطلس للإسكان، سجل سعر المتر في جميع الشقق 4460 جنيها، فيما وصل سعر الشقة الـ94 مترًا لـ431 ألف جنيه، بعد إضافة نسب التميز 2%، كما سجلت الوحدة الـ115 مترا 512 ألف جنيه.

وسجلت الوحدة الـ107 أمتار 491 ألف جنيه بعد إضافة نسب التميز والتي وصلت لـ3%، وتتراوح مساحة الوحدات السكنية بين 94 مترًا وحتى 120 مترًا.

نظام سداد الشقق في مشروع أطلس للإسكان

ويتمثل نظام سداد الشقق في مشروع أطلس للإسكان، في سداد 50% من قيمة الوحدة مقسمة لـ10% جدية حجز، 15% عند التخصيص و30% دفعة استلام، ثم سداد 50% من قيمة الوحدة على 5 سنوات عبارة عن أقساط شهرية بفائدة البنك المركزي المعلن عنها.

موعد غلق باب التخصيص

على أن يتم غلق باب التخصيص بانتهاء تخصيص الشقق المعروضة.

موعد تسليم شقق مشروع أطلس للإسكان

سيتم تسليم الشقق السكنية المطروحة بمشروع أطلس للإسكان للفائزين بها خلال شهر يوليو 2022.