الأورمان تنظم معرض لتوزيع الأثاث المنزلى ببني سويف

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ، أن مكتب مشروعات الأورمان بمحافظة بني سويف نظم معرض لتوزيع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية للأسر الأولى بالرعايا والأكثر إحتياجًا بقرى «السعادنة، بلفيا، اهوه، باها، ظاظا»، بمركز بني سويف، فى حضور إحسان ابو زيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة وقيادات جمعية الأورمان.

وأوضح «شعبان»، في تصريحات صحفية، اليوم، أن تنظيم المعرض يأتي فى إطار جهود الأورمان المستمرة لدعم شرائح غير القادرين فى قرى ونجوع ومدن محافظة بني سويف.

وأوضح شعبان أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى بني سويف تقوم برصد الإحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحًا وتاثيرًا على واقع معيشة الأسر الاكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة .

يذكر أن تنظيم الأورمان لمعارض الملابس والأثاث والأجهزة الكهربائية يأتى استكمالًا لجهود الأورمان التى تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة فى محافظة بني سويف من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر واعادة اعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الاسقف والمحارة والسباكة والارضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا .

وفي السياق ذاته، بدأ نادى اينرويل الزمالك تنفيذ المراحل الأولى من اتفاقية التعاون مع جمعية «الأورمان الخيرية»، لتطوير وإعادة إعمار 30 منزلاً بقرية الأماني في مركز سمسطا ببني سويف، بتكلفة إجمالية مليون وخمسمائة ألف جنيه، ضمن مشروع اكفل قرية فقيرة الذي تتبناه جمعية الأورمان منذ بداية عملها وحتى الآن، لتلبية احتياجات القري الأكثر فقرًا، وتماشيًا مع الهدف الحادي العشر من أهداف التنمية المستدامة لخلق مجتمعات محلية مستدامة.