«البريد والمنازل».. أماكن يمكنك الحصول فيها على لقاح كورونا

ناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، بضرورة التسجيل على موقع لقاح كورونا، منذ وصول لقاحات كورونا، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.

وهناك عدة أماكن يمكن الحصول فيها على اللقاح، تستعرض «الوطن» أبرزها فيما يلي:

الحصول على لقاح كورونا في مكاتب البريد

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الأربعاء الماضي، تطعيم 2500 مواطن من أصحاب المعاشات، من خلال القوافل الطبية المتحركة لتوفير لقاح فيروس كورونا لأصحاب المعاشات، أمام مقار صرف المعاشات، والتي انطلقت أمس بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنَّه تمّ تخصيص عيادات طبية متنقلة للتمركز أمام مكاتب البريد ومقار صرف المعاشات والتأمينات، بجميع محافظات الجمهورية لتوفير لقاح فيروس كورونا، للمواطنين أصحاب المعاشات خلال الفترة من يوم 1 حتى يوم 10 من كل شهر، تيسيرًا على المواطنين كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأشار «مجاهد» إلى أنَّ العيادات المتنقلة مزودة بمدخلي بيانات لتسجيل أصحاب المعاشات على المنظومة الإلكترونية لتلقي اللقاح، فضلًا عن توافر كل سبل الدعم اللوجيستي اللازم لإجراءات عملية التطعيم، وتشمل «صندوق حفظ اللقاح، نماذج الموافقة المستنيرة، كارت المتابعة للحصول على الجرعة الثانية»، موضحًا أنَّ التطعيم بالقوافل الطبية، يتمّ من خلال فرق طبية مدربة على تلقي المواطنين للقاحات.

الحصول على لقاح كورونا من المنزل

يقوم المواطن بالتسجيل على منظومة وزارة الصحة لتلقي اللقاح.

ثم يقوم الشخص الذي يريد الحصول على اللقاح بالتواصل مع الخط الساخن 15335، ويطلب خدمة التطعيم المنزلي بالتواصل مع خدمة العملاء.

وتسجل وزارة الصحة جميع الطلبات والخدمات، يوميا في تمام الساعة التاسعة صباحا، وبعد تجميع الطلبات وإرسالها للغرفة المركزية، تخرج عربات الإسعاف في كل محافظة محملة باللقاح، للتوجه لمنزل المواطن ورؤيته مطابقا للمواصفات والشروط لتعطيه اللقاح.

الحصول على لقاح كورونا في المركز المخصصة بوزارة الصحة

وهي الطريقة الأولى والأساسية التي يتوجه فيها المواطنون إلى مراكز وزارة الصحة، بعد التسجيل على الموقع الخاص بلقاح كورونا إلكترونيا، والدخول على الموقع المخصص للتسجيل من هنا.

ثم يدخل المواطن البيانات التعريفية مثل الاسم والرقم القومي وبيانات التواصل كرقم الهاتف.

- بعد ذلك يستقبل المواطن رمز التحقق للتأكد من صحة الرقم، ثم يقوم بتحديد المحافظة وأقرب وحدة صحية يرغب المواطن في الحصول على اللقاح بها.

- ثم يوافق المواطن بعد ذلك على ثلاثة إقرارات وهي: الموافقة على البيانات الخاصة باللقاح، والموافقة على البيانات التي أدخلها، والموافقة على تلقي جرعتي اللقاح.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ جميع اللقاحات آمنة وفعالة ولا داع للقلق، كما أكّدت أنَّ مصر تستعد لتصنيع لقاح صيني مصري، قريبا بعد تسلم 1400 لتر من المواد الخام الخاصة بلقاح كورونا.