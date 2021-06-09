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محمود مسلم

السيطرة على حريق في حديقة متحف عرابي بالزقازيق

كتب:

نظيمه البحرواي
02:38 م | الأربعاء 09 يونيو 2021
جانب من الحريق

جانب من الحريق

سيطرت قوات الحماية المدنية بالشرقية على حريق شب في حديقة متحف أحمد عرابي بالزقازيق، دون خسائر بشرية أو إصابات.

وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية إخطارا  بنشوب حريق في حديقة متحف أحمد عرابي المغلق منذ عدة سنوات في قرية «هرية زرنة»، التابعة لمركز الزقازيق.

وانتقلت قوة من الحماية المدنية وتم الدفع بسيارة إطفاء وتبين نشوب الحريق في شجرتين وتم السيطرة على النيران وإخمادها وتحرر محضر بالواقعة.

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