السيطرة على حريق في حديقة متحف عرابي بالزقازيق

سيطرت قوات الحماية المدنية بالشرقية على حريق شب في حديقة متحف أحمد عرابي بالزقازيق، دون خسائر بشرية أو إصابات.

وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية إخطارا بنشوب حريق في حديقة متحف أحمد عرابي المغلق منذ عدة سنوات في قرية «هرية زرنة»، التابعة لمركز الزقازيق.

وانتقلت قوة من الحماية المدنية وتم الدفع بسيارة إطفاء وتبين نشوب الحريق في شجرتين وتم السيطرة على النيران وإخمادها وتحرر محضر بالواقعة.