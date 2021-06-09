إحالة 3 أفراد أمن بمستشفى ناصر للتحقيق: «سمحوا بدخول موتوسيكلات»

أمر الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، اليوم الأربعاء، بإحالة 3 من أفراد الأمن بمستشفى ناصر للتحقيق، حيث اكتشف، أثناء قيامه بجولة مفاجئة على المستشفى، دخول عدد من المواطنين بالدراجات النارية، وإيقافها داخل المستشفى.

وفوجئ وكيل وزارة الصحة بسيارة إسعاف تقف أمام المستشفى وبداخلها أحد المصابين بفيروس كورونا، تم تحويله من مستشفى عزل الحميات إلى مستشفى ناصر لدخول العناية المركزة، وتبين أن المريض خلع ماسك الأكسجين داخل سيارة الإسعاف، ويحاول النزول على قدميه للوصول إلى العناية المركزة.

وعلى الفور، وجه وكيل الوزارة المسعف وسائق السيارة بعدم السماح بنزول المريض إلا على التروللي، وارتداء الماسك مرة أخرى، وأن يصل إلى العناية المركزة بالترولي، واسطوانة أكسجين والماسك، موجهاً مسؤولس العناية المركزة عدم استلام المريض إلا بهذه الاجراءات الصحية.

ولفت وكيل وزارة الصحة إلى أنه أثناء الجولة على قسم الغسيل الكلوي، فوجئ بمريضة تنادي عليه، وطلبت منه كيس دم، وأخبرته بأن الطبيب طلب نقل دم لها، وأنها تحتاج إلى كيس دم، وليس معها نقود لشراء دم من خارج المستشفى، وعلى الفور طلب من مدير المستشفى إجراء تحليل صورة دم كاملة للمريضة، وأصدر أوامره بصرف كيس دم لها في جلستها القادمة فوراً للغسيل الكلوي، وعدم تحملها أي نفقات.

وفاجأ الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، مستشفى ناصر العام، يرافقه عدد من قيادات المديرية، لمتابعة سير العمل بقسمي العزل والغسيل الكلوي بالمستشفى.