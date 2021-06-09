فحص 253 مواطنًا وتوفير 50 نظارة ضمن قافلة مجانية بـ«بني سويف»

تواصل المؤسسات المجتمعية في تقديم الخدمات الصحية المختلفة للمواطنين، وإزالة العقبات أمام الفئات الأولى بالرعاية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تقديم الرعاية الطبية للفئات الأكثر احتياجًا بمختلف المحافظات، حيث نظمت إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بمحافظة بني سويف، قافلة طبية بقرية سربو بمركز سمسطا، بالتعاون مع مؤسسة راعي مصر للتنمية، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية.

وراعت القافلة الطبية كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا، حيث تم تعقيم موقع القافلة ومحيطها، علاوة على توزيع كمامات على العاملين والمستهدفين في القافلة، مع التزام فرق العمل والفرق الطبية بتطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الصحية.

وشملت فعاليات القافلة الكشف على 253 مواطنًا وتوزيع بعض الأدوية بالمجان، حيث ضمت القافلة عددًا من التخصصات الطبية والتي شملت الكشف على 45 حالة أطفال، و43 باطنة، و 110 رمد، و 55 حالة عظام، فيما تم إجراء تحاليل لعدد 13 حالة، وعمل 50 نظارة طبية، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسق القوافل الطبية ومسؤول الإمداد الطبي بمديرية الصحة، وبالتعاون مع فريق العمل من مؤسسة راعي مصر للتنمية وبعض المتطوعين من الأهالي وشباب القرية.

من جهته تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية، لوصول الدعم للأسر، فضلا عن معرفة مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.