إحالة 3 طالبات دراسات إسلامية بالإسكندرية لمجلس تأديب

قررت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر بالإسكندرية، إحالة 3 طالبات لمجلس تأديب، بعد أن أدلين بتعليقات وصفت بأنها «غير لائقة» على الصفحة الرسمية للكلية.

كلية الدراسات الإسلامية تحذر من التعليمات المسيئة لطالباتها

وأوضحت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر بالإسكندرية، في بيان لها اليوم الأربعاء، أنه سبق أن وجهت إدارة الكلية الطالبات إلى ضرورة التزامِهنَّ أدبَ الإسلام في أثناء إبدائهنَّ الرأي على النوافذ الإعلامية للكلية، وابتعادهنَّ عما لا يليقُ بمنتسبةٍ للأزهرِ الشريف من تعليق مسيءٍ، أو لفظ بذيءٍ، أو أسلوبٍ مستهجنٍ في إبداء الرأي.

وتابع البيان: «حذرت إدارة الكلية مراراً من اتخاذ الإجراء القانوني المناسب ضد كل منْ يجعل التعبير عن الرأي سبيلاً للتجريح أو إساءةً للأدب، وعلى الرغم من ذلك، فقد تم رصد بعض التجاوزات من قِبَل بعض الطالبات، وقد مَثَلْن أمام إدارة الكلية لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب لتجاوزِهنَّ».

تفاصيل الطالبات المحالات لمجلس تأديب بكلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية

وأعلنت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر بالإسكندرية، أسماء وتفاصيل العام الدراسي وشعبة الدراسة للطالبات اللاتي تمت إحالتهن إلى مجلس تأديب بالكلية، من بينهن طالبتان بالفرقة الأولى، وأخرى بالفرقة الثالثة.

واستكملت الكلية بيانها بالتأكيد على أنها تنأى ببناتها الطالبات أن يضعن أنفسهن في موقف اللوم، والزجر أو العقاب والجزاء، وأن يَكُنّ على قدر المسؤولية والاحترام والانتساب لمؤسسة جامعية عريقة.