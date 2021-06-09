كل ما تريد معرفته عن مبادرة الرئيس للتمويل العقاري

مبادرة الرئيس للتمويل العقاري، تعد مما يُبحث عنه عبر محرك البحث العالمى «جوجل»، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين الراغبين فى الحصول على وحدة سكنية، ضمن مبادرة التمويل العقاري، عن تفاصيل المبادرة وشروطها، وتستهدف مبادرة التمويل العقاري المواطنين من محدودى ومتوسطي الدخل، بفائدة متناقصة 3%، وسداد لمدة أقصاها 30 عاما، كما تأتي مبادرة التمويل العقاري، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصرى، وتحقيق رغبته فى امتلاك مسكن خاص به.

وأعلن البنك المركزى عن تخصيص 100 مليار جنيه، لتمويل الشقق ضمن مبادرة التمويل العقاري الرئاسية، وحدد البنك المركزي عددا من الشروط التى يجب توافرها داخل الوحدة السكنية، للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري، وهى أن تكون الوحدة السكنية كاملة التشطيب، جاهزة للمعيشة، مسجلة وليس عليها أي مخالفات.

كما يشترط أن تكون الوحدة السكنية، بغرض السكن الدائم، وليس الغرض الموسمى أو المؤقت.

وتشمل المبادرة عملاء وزارة الإسكان الأكثر استفادة من المبادرة الجديدة، وكذلك المبادرات القديمة التي تم إطلاقها عام 2014، بسبب انتهاء وزارة الإسكان من تشطيب الشقق والمشروع بشكل كامل قبل التسليم.

كما أتاحت المبادرة فرصة الاستفادة من المبادرة للمواطنين ممن هم فوق سن الـ60 عاما، ولكن بشرط سداد نسبة أكبر في قيمة مقدم الوحدة والذي قد يصل إلى 40% أو 50% من قيمة الشقة، وفقًا لما أعلنه البنك المركزي بشأن شروط الحصول على مبادرة التمويل العقاري.

وتشمل مبادرة التمويل العقارى شقق وزارة الإسكان التي يتم طرحها لمحدودي الدخل من خلال برنامج الإسكان الاجتماعي، أو للإسكان المتوسط «سكن مصر- دار مصر» أو للإسكان الفاخر في مشروع «جنة».

ومن الشروط الأساسية للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري، ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية للمتقدم أو لزوجته أو الأولاد القصر أيا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.