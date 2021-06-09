أماكن حجز وحدات مدينة نور الجديدة، تعد من أكثر الكلمات بحثا عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، داخل مدينة نور الجديدة، بمدينة حدائق العاصمة.

وتقع مدينة نور الجديدة، بحدائق العاصمة، على مساحة 5000 فدان.

وترصد السطور التالية، أماكن حجز وحدات مدينة نور الجديدة، داخل مدينة حدائق العاصمة.

أماكن حجز وحدات مدينة نور الجديدة

- المركز الرئيسي:

36/34 شارع مصدق بالدقي، الجيزة.

تليفون: 0233016700233312000

- فرع مصر الجديدة:

115 شارع عمر بن الخطاب هليوبوليس.

تليفون: 0224196927 – 0224161800

- الرحاب:مكتب مبيعات الرحاب في نادي الرحاب الرياضي بوابة 4 – مبني الصفوة

تليفون: 01110008757 – 01155557087

- مدينتي:مكتب مبيعات مدينتة بخيمة المبيعات بجوار البوابة الرئيسية.

تليفون: 0221124666 – 0221124656

- الإسكندرية: 388 شارع الجيش زيزينيا.

تليفون: 035823872 – 035819000 – 035821184

ويبدأ تسليم المرحلة الأولى من مشروع مدينة نور الجديدة بعد 5 سنوات، ويسلم المشروع كامل التشطيب للشقق السكنية، وتم فتح باب الحجز بداية من اليوم ولمدة 5 أسابيع قادمة.

أما بالنسبة لأسعار الشقق بمدينة نور الجديدة، فمساحة 68 مترًا، جاء سعر الشقة التى تبلغ مساحتها 68 مترا نحو مليون و883 ألف جنيه، ويتم سدادها كالآتي:

يتم سداد دفعة حجز 37.900 جنيه مقدم حجز، بالإضافة إلى 5.5% وديعة ضمان، لتصبح قيمة المقدم 52.350 جنيه، ودفعة تعاقد بعد 3 شهور من الحجز بقيمة 52 ألف جنيه.

والقسط الشهري لمدة 15 سنة بقيمة 5.275 جنيه، كما يتم سداد 15 دفعة سنوية تسدد كل سنة دفعة بقيمة 52.350 جنيه.

وتتبنى مدينة نور الجديدة تطبيق فكر المدن الذكية Smart Cities باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية وبنية تحتية متطورة من Fiber Optics.

كما تعمل مدينة نور الجديدة، داخل مدينة حدائق العاصمة، على توفير الإنترنت فائق السرعة وخدمة الواي فاي في جميع المناطق العامة والمناطق التجارية والخدمية.