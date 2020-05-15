الأوقاف: إلغاء ترخيص خطيب بطنطا لإساءة استخدامه مواقع التواصل

قررت وزارة الأوقاف، إلغاء ترخيص خطابة أبو اليزيد محمد أبو اليزيد عوض، ومنعه من صعود المنبر لإساءة استخدامه مواقع التواصل.

وقالت الوزارة، في بيان لها: "بناء على ما صدر من أبو اليزيد محمد أبو اليزيد عوض وشهرته أبو اليزيد محمد صالح، خطيب مكافأة بإدارة أوقاف طنطا أول، مديرية أوقاف الغربية، من تجاوزات لا تتسق مع شخص يصعد المنبر، ألغى الشيخ السيد محمد عبدالمجيد مدير مديرية أوقاف الغربية ترخيص خطابة المذكور، واتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تجاوزاته على صفحته، وإبلاغ الجهات المختصة بمتابعة جرائم النشر الإلكتروني بما نشره على صفحته الخاصة".