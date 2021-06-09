بسبب العاصمة الإدارية.. شردي يعتذر على الهواء للسيسي والحكومة «فيديو»

اعتذر الإعلامي محمد مصطفى شردي، للرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بسبب العاصمة الإدارية الجديدة، «اللي شايف مصر وخريطة مصر، وشايف الانجازات التي تتم في مصر خلال 7 سنوات، مش قادر يستوعب إننا قدام جمهورية جديدة».

وأضاف «شردي»، خلال تقديمه برنامج «الحياة اليوم»، الذي يُعرض على شاشة «الحياة»: «إذا كنت أنا بكل سنوات الإعلام والسياسة والصحافة اللي شوفتها، مش قادر استوعب ده، سجلت ووجهت اعتذار للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعتذر للحكومة المصرية، والرئيس السيسي، إني مروحتش اتفرج قبل كده، وأني مختش بناتي أفرجهم على مصر اللي كنت بتمناها يوم من الأيام».

وتابع: «أنا روحت كل معالم العالم، واشنطن، باريس، لندن، وغيرها من كل دول العالم، كل ما يمكن أن تتخيلوه حضراتكم روحته، وكنت دائما أروح المانيا وسويسرا، وأقول امتى نشوف مباني زي دى، جالي ذهول في العاصمة الادارية الجديدة، أنا فجأة مش عارف أقول لحضراتكم ايه، أنا بدعوكم تذهبوا وتشوفوا بنفسكم، مهما قولنا وشرحنا، لازم تشوفوا على الأرض، كل يوم الصبح فيه عندك 600 ألف عامل داخلين على المنطقة عشان الشغل، اتبنت في سنتين ونصف».