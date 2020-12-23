محمد شردي عن زيادة إصابات كورونا: «اربطوا الحزام»

رد الإعلامي محمد شردي، على ما يتردد حول أن الأعداد التي أعلنتها وزارة الصحة بشأن إصابات كورونا في مصر غير صحيحة، قائلا: إن وزارة الصحة والسكان، تعلن الأعداد التي دخلت لديها المستشفيات، والتي أجرت التحاليل لديها، بينما من أجرى التحاليل داخل معامل خاصة وعزلوا أنفسهم بالمنزل، لا يتم احتسابه.

وعلق «شردي»، خلال تقديمه برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة» على زيادة إصابات كورونا في مصر قائلا: «مرحبا بكم في الموجة الثانية، كلوا يربط الحزام، هي دي الرسالة اللي وصلها رئيس الوزراء من خلال اجتماعه اليوم، بشأن زيادة إصابات كورونا في مصر خلال الفترة الأخيرة».

الغلق خلال الفترة المقبلة سيكون أشد إذا حدث

وأشار إلى أن الغلق خلال الفترة المقبلة، سيكون أشد إذا حدث، فإن تم حدث غلق في الوقت الحالي سيكون لمدة 5 أشهر، وسيحدث فيه أزمات اقتصادية، ولا يوجد دولة في العالم تريد الغلق، ولكن في حالة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والإجراءات الوقائية، ستضطر الحكومة المصرية إلى اتخاذ قرارات الغلق بسبب زيادة الإصابات.

الاستهتار والتجمعات سبب اتخاذ الحكومة قرارات الغلق

وتابع أن التجمعات والخروجات والاستهتار وغيرها من طرق عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية خلال الفترة المقبلة، سيكون سبب في اتخاذ الحكومة قرار الغلق في الفترة المقبلة، خاصة أن الموجة الثانية سريعة الانتشار بشكل واضح في مصر في الوقت الحالي.

حالات كورونا في مصر اليوم

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان قد أعلنت خلال الساعات الماضية عن أن الوزارة سجلت 911 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في زيادة واضحة في إصابات كورونا في مصر، وسط انتشار واضح للموجة الثانية للفيروس داخل جمهورية مصر العربية.