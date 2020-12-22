محمد شردي: مصر لا تتأخر عن تقديم المساعدات لأي دولة عربية

استعرض الإعلامي محمد شردي خبرًا، عن زيارة اللواء عباس كامل رئيس المخابرات المصرية إلى بني غازي، والجلوس مع القيادات الليبية، وتحدث عن التسوية الشاملة، وحمل رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لليبيين، بشأن وحدة الشعب الليبي، وحدث حوارات واستمرارية لما يحدث في اجتماعات مع اللجنة العسكرية، وتطورات الأمر في ليبيا وتطورات الموقف في ليبيا، مؤكدًا أن مصر بلد يتابع بشكل جيد الأمن القومي المصري، والاستقرار الليبي أيضا، في ظل الأزمات التي تعاني منها ليبيا، موضحا أن مصر لا تتأخر عن تقديم المساعدات لأي دولة عربية.

وأضاف «شردي»، خلال تقديمه برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، أنه استمرارًا لعلاقة مصر بليبيا على حرص مصر بالأمن الليبي، وفد من الجنوب الليبي في زيارة لمصر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان أول لقاء لهم مع رئيس اللجنة الوطنية المصرية، وبدأوا يتحدثون، وتم استعراض ما يحدث، والتأكيد على أنهم سعداء من دور مصر في الحفاظ على هوية ليبيا، وتم نقل الرسالة أن الرئيس السيسي حريص على وحدة الأراضي الليبية.

مصر هي الشقيقة الكبرى لليبيا

وأردف أن مصر هي الشقيقة الكبرى لليبيا والليبيون يستعينون بمصر من أجل العمل على وحدة ليبيا والكيان الليبي، وأن الحل يكون من داخل ليبيا وأن ترحل الميلشيات عن الأراضي الليبية، وطلبوا مساعدات أكثر من جانب مصر، وقام الوفد الليبي بعرض المشاكل التي يعاني منها الشعب الليبي.

«الحمد لله إننا متماسكين قدام الانهيار الاقتصادي في العالم»

وأثنى «شردي»، على ما تقدمه مصر من حلول للمشاكل التي تعاني منها، «الحمد لله على اللي إحنا قدرنا نوصله على الرغم من كل المشاكل اللي كانت بتواجهنا قدرنا نعدي كل تلك الصعاب، وفي أزمة كورونا مصر وقفت وقفة قوية في ظل الانهيار الاقتصادي في العالم كله في الوقت الحالي، وإحنا الحمد لله متماسكين».