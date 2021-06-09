صاحب بقرة العزال: أهل العروسة والعريس شربوا اللبن.. والباقي باعوه

أكد الحاج حمادة العدروسي، والد العريس وصاحب واقعة « بقرة العزال» في الدقهلية، إنه فوجئ بوجود البقرة أثناء نقل عزال زوجة ابنه، قائلًا: «أهالي القرية فرحوا بهذا الأمر ووجود بقرة في العزال، ولكن عندما تم رفع الفيديو على فيس بوك سخر منه الناس».

وأضاف «العدروسي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام» المذاع على فضائية « ten» اليوم الأربعاء، ويقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن البقرة مشروع عظيم، قائلًا: «البقرة بتدر لبن شرب منه أهل العروسة وأهل العريس، وإللي اتبقى باعوه، وده مشروع عظيم يفتح بيت وأتمنى أن الناس التانية تعمل زي نسيبي وإحنا عملنا حملة ترفض المغالاة في المهور لأن 80% من نسب الطلاق أسبابها ماديتها لأن العريس والعروسة بيصرفوا فلوسهم في الكلام الفاضي ومبيلاقوش فلوس بعد الجواز».

وأطلقت عدة قرى مصرية معروفة بالمغالاة في المهور، مبادرات من أجل رفض المغالاة في المهور، بدعوى أنه سبب رئيسي في وجود حالات طلاق حيث يلجأ البعض إلى جعل قائمة المنقولات أمر اختياري وليس إجباري وكذلك الدي جي والحنة والمصاريف التي تسبق الفرح التي يراها البعض غير ضرورية.

ولجأت قرية كفر حمزة إلى كتابة نحو 60 جرام ذهب كبديل عن القائمة واللجوء إلى شراء الأجهزة الأولية الهامة في المطبخ دون البذخ في شراء أجهزة لا يتم استخدامها بكثرة.