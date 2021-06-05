الانتهاء من إزالة 70% من منطقة بطن البقرة ونقل 1321 أسرة للأسمرات

أعلنت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، الانتهاء من إزالة منطقة بطن البقرة بمصر القديمة، ونقل سكانها إلى الأسمرات بنسبة 70% حيث تم إزالة 500 عقار من أصل 730 عقار مستهدف إزالتهم خلال الأيام المقبلة علاوة على نقل 1321 أسرة إلى الأسمرات فى وحدات سكنية مؤثثة ومجهزة بالكامل.

وأشارت نائب المحافظ خلال متابعة أعمال الإزالة ونقل السكان، الحرص الشديد على الانتهاء من أعمال الإزالة الجارية بمنطقة بطن البقرة العشوائية والمصنفة ضمن المناطق العشوائية الغير أمنة فى أسرع وقت، مؤكدة ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المعد لذلك، فى إطار تحقيق العدالة الاجتماعية لكل مواطن وتوفير حياة آمنة وسكن راقى وحضارى يليق به ويتمتع بتقديم جميع الخدمات بشكل حضارى تأكيدا على توجيهات القيادة السياسية.

تسليم الأسر وحدات سكنية

وأشارت إلى المتابعة المستمرة والتواجد الميدانى من موقع الإزالة للوقوف على أخر المستجدات وتذليل أى عقبات تحول دون تنفيذ الأعمال، مشيرة إلى أن أعمال الإزالة تجرى على قدم وساق وبشكل آمن ومنظم، مع استمرار خطة نقل السكان وتوفير سيارات لنقلهم إلى الأسمرات وتسليمهم وحدات سكنية فى إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة ومسكن آمن للمواطنين.

تحقيق نقلة حضارية لسكان العشوائيات

وأوضحت نائب المحافظ أنها تولى كل الاهتمام لهذا الملف الهام وهو تطوير المناطق العشوائية الغير آمنة، حيث كان للمنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة النصيب الأكبر من المناطق العشوائية والتى تم الانتهاء منها بالفعل لتحقيق الخطة الحضارية المتكاملة لنقل سكان هذه المناطق إلى البديل الأفضل، مثلما تم بمشروع الأسمرات الذى يستوعب سكان المناطق العشوائية والذى يضم مباني خدمية عديدة منها مجمع مدارس لمراحل التعليم المختلفة، ودور حضانة، ومراكز طبية ووحدة صحية ومركز رياضي وملاعب مكشوفة، ونقطة شرطة ومطافي وإسعاف وهيئة بريد، وعدد من الأسواق الحضارية ومخابز ومركز تدريب وصيانة.