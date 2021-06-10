«المكالمة اللغز».. المباحث تكثف جهودها للقبض على قاتل ربة منزل بالمنوفية

كشف مصدر أمني، تفاصيل العثور على جثة ربة منزل مقتولة ومقيدة، داخل منزلها في بركة السبع بمحافظة المنوفية، موضحا أن الواقعة تبلغ بها قسم الشرطة من شقيق المتوفية، مؤكدا أن الأخير أخطر بأنه في أثناء اتصاله بشقيقته رد عليه أحد الأشخاص من هاتفها وأبلغه بالواقعة.

تفاصيل جريمة قتل ربة منزل في مسكنها ببركة السبع

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المكالمة كانت من هاتف القتيلة، مؤكدا ان مباحث المنوفية تعمل علي فك لغز القضية لمعرفة من رد على هاتف المجني عليها، وأبلغ شقيقها بما حدث لها، موضحا أن الضحية عثر عليها مكبلة اليدين والقدمين والفم، مرجحا أن يكون الجاني حاول أن يحصل على بصمتها على قطعة أرض أو ميراث أو ما شابه ذلك.

وأوضح المصدر الأمني، أن المجني عليها تعيش في شقه تمتلكها بمدينة بركة السبع، وتعيش فيها بمفردها، بعد انفصالها عن زوجها، مؤكدا أن المباحث الجنائية تعمل على فك لغز القضية ومعرفة الجاني الذي ارتكب الجريمة وقيد ربة المنزل.

تشيع جنازة ربة منزل عثر عليها مقتولة في المنوفية

وشيع أهالي مدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، جثمان المجني عليها إلى مثواها الأخير، وسط حالة حزن من المشاركين، بعد قرار النيابة بنقل الجثة إلى المستشفى لإجراء الصفة التشريحية على المتوفية، فيما تواصل النيابة التحقيق في الواقعة.

وتعود أحداث الواقعة، إلى تلقي اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد أسامة علامة، مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد بالعثور على جثة سيدة تبلغ من العمر 55 عاما، مقتولة ومقيدة بـ«إيشارب»، داخل منزلها بدائرة المركز، وانتقل فريق من المباحث للتحقيق في الواقعة، وسؤال الجيران وأهل المتوفية، وتفريغ الكاميرات المحيطة من منزلها.