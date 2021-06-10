تطورات الحالة الصحية لـ محمد شاهين: يستعد للعلاج الطبيعي

أعلن المطرب الشاب محمد شاهين عبر صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك»، تحسن حالته الصحية بعد إجرائه عملية الرباط الصليبي واستعداده لبدء جلسات العلاج الطبيعي.

وكتب «شاهين»، قائلًا "شكرًا لكل الناس اللي كلمتني، وشكرًا لكل الناس اللي بتدعي لي، ربنا يحفظكم جميعًا ويبارك فيكم يارب، شكرًا لصحابي وإخواتي المحترمين الجدعان اللي وقفوا جمبي»، مضيفًا «وأخيرًا ربنا يبارك فيك يادكتور أيمن فريد، ويزيدك من نعيم الله، هبتدي رحلة العلاج الطبيعي، والله المستعان».

وأعلن محمد شاهين، الخميس الماضي، خضوعة لعملية رباط صليبي نتيجة إصابته منذ 4 سنوات، وقال عبر صفحته: «اللهم لك الحمد والشكر، عملت عملية الرباط الصليبي اللي عندي بقاله 4 سنين، أحب أشكر الدكتور أيمن فريد وكل الفريق الطبي اللي كان معاه، شكرًا على دعواتكم وكلامكم الحلو يا حبايب قلبي، ربنا يحفظكم جميعًا».

هجوم محمد شاهين لـ حمو بيكا

وهاجم محمد شاهين مؤخرًا مطرب المهرجانات حمو بيكا، بعد أن طرح الأخير لأغنية تجمعهما بعنوان «قلبي شايل وجع»، عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات «يوتيوب» دون علم «شاهين».

وقال «أنا مش بتاع لايف واتكلم بشكل رخيص على موضوع مهرجان مع حمو بيكا، بس اللي عمله اسمه غدر وقلة قيمة، من فترة كلمني حمو بيكا في التليفون، روحت وسجلنا تراك، وبعديها بفترة لقيت بوستر نازل عند واحد من الناس اللي بتصمم البوسترات دي، من غير ما أعرف، كلمت حمو بيكا قولت له إزاي؟، قال لي أنا هنزل في العيد 6 أغاني، بكلمه في حقوق الأغنية أقل حاجة في حقي، يرد يقولي أنا هاخد الحقوق كلها، على أساس إن النجم المحترم هيعرفني بالناس».

واختتم «على أساس إن النجم المحترم، أنا شغال عنده، رديت قولت له الكلام ده مش هينفع، وقفلت معاه بعديها، بعت لي مصمم البوستر، وقالي إن الأغنية مش هتنزل، اتفاجئ النهاردة بنزولها بدون علمي، أنا هعرف أجيب حقي كويس بالقانون».