سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 10-6-2021 في مصر

استمر سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية التعاملات الصباحية، اليوم الخميس الموافق 10 يونيو، في استقراره منذ بداية الأسبوع، حيث سجل الذهب نفس الأسعار دون تغيير في محلات الصاغة.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة والمتنوعة التي تقدمها لقرائها سعر جرام الذهب عيار 21، وسعر جرام الذهب عيار 24، وسعر جرام الذهب عيار 18، وسعر الجنيه الذهب بمحلات الصاغة، في بداية تعاملات اليوم الخميس 10 يونيو، وذلك على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بالذهب البندقي بين 925 و927 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية ما بين 809 و811 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

وتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 693 و695 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب، في محال الصاغة، بين 6472 جنيهًا و6488 جنيهًا.

علمًا بأن أسعار الذهب تختلف من محل صاغة لآخر، باختلاف المصنعية.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء في أسواق المال

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، بأسواق المال، في بداية التعاملات الصباحية اليوم، الخميس الموافق 10 يونيو، 950.24 جنيه، و60.62 دولار أمريكي، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بأسواق المال 831.48 جنيه، و53.05 دولار أمريكي، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 بأسواق المال 712.69 جنيه، و45.47 دولار أمريكي.

وسجلت أسعار أوقية الذهب 29.552 جنيه و1.885 دولار، وأسعار الجنيه الذهب في أسواق المال اليوم هي؛ 6.652 جنيه و424.38 دولار، أما كيلو الذهب سجلت أسعاره في أسواق المال اليوم 950.236 جنيه و60.624 دولار.