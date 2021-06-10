«الرئيس السند».. تكريم رئاسي لفتاة التروسيكل مروة الجهان

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «السند.. تكريم رئاسي لفتاة التروسيكل مروة الجهان»، حيث ضحت «مروة» بشبابها وقررت أن تعيش كل حياتها من أجل توفير لقمة عيش بشرف لها ولوالديها وشقيقاتها الثلاث طواعية.

وكان كل أمل مروة الجهان أن تمتلك تروسكلًا بدلًا من ذلك الذي تعمل عليه بيومية قدرها 20 جنيهًا، حيث تبدأ يومها في الساعة السادسة صباحًا بتوصيل بعض طلاب قريتها إلى مدارسهم، ثم تعود لتوصيل طلبات الزبائن، لترجع منهكة في آخر الليل لأسرتها التي تعيش معها في منزل متواضع مبني من الطوب اللبن ومسقوف بعروش النخيل.

وتمثلت أمنية مروة الجهان أيضًا في مقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتتحدث معه عن ظروفها وتطلب مساعدته، ولم تكن تلك الفتاة تتوقع أن تُلبى رغبتها بلقاء رئيس الجمهورية لتحكي عن الرحلة التي خاضتها من أجل لقمة العيش في الحياة، إلى أن جاء اليوم الذي التقاها فيه الرئيس السيسي لتجلس معه بالزي الصعيدي وتحكي له عن أحلامها وسعادتها بلقائه.

وأهداها الرئيس عبدالفتاح السيسي شقة ووعدها بتلبية كل احتياجاتها، فضلًا عن دعوتها لحضور منتدى الشباب الذي عُقد في محافظة أسوان، وبعد اللقاء توجهت مروة إلى مسقط رأسها ليستقبلها الجيران بالترحاب والتهاني، حيث أعربت عن سعادتها الغامرة بعد أن تحقق أملها خلال لقائها برئيس الجمهورية.