بـ3 محافظات.. «التضامن» تعلن فتح باب التقديم لمشروعات التأهيل للجمعيات

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن فتح باب التقديم وتجديد الإسناد لـ48 مشروع تأهيل بمحافظات الإسماعيلية، أسيوط، والغربية، للجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث تخصص لهذه المشروعات التأهيلية إعانات سنوية مالية محددة مسبقًا من وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدة أن مدة عقد الإسناد عامان.

ووضعت وزارة التضامن الاجتماعى عدة شروط للإسناد تمثلت فيما يلى:

- أن تكون حاصلة على صفة «النفع العام»، أو تقدمت للحصول عليها بناء على هذا الإعلان.

- أن تكون جمعية، أو مؤسسة أهلية تعمل في مجال التأهيل، أو رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، أو التنمية المجتمعية.

- أن يكون نطاق عملها مركزية على مستوى الجمهورية، أومحلية بمحافظات «أسيوط، الإسماعيلية، الغربية».

- أن يكون لديها الاستعداد الكامل والكوادر البشرية، والقدرة المالية والإدارية على إعادة تنظيم وتنمية قدرات الموارد البشرية العاملة بالمشروع التأهيلي، وتحسين البنية التحتية وفق الكود الهندسي المصري للإعاقة، حوكمة الموازنات السنوية المالية التشغيلية.

- يجب أن يكون لديها الجدية التامة في التنسيق والتعاون مع الإدارات المختصة بالمحافظات نحو تقديم خدمات الإعاقة، وخدمات التأهيل وذات الجودة للأشخاص ذوي الإعاقة.

- تكون الأفضلية لمن لديها خبرات سابقة في إدارة المشروعات التأهيلية، أو التنموية.

المستندات المطلوبة لتجديد الإسناد

على الجمعيات والمؤسسات الأهلية الراغبة في التقديم إرسال المستندات الآتية:

- سيرة ذاتية حول البيانات الأساسية، والخبرات السابقة، والشراكات والبرامج والمشروعات السابقة.

- تعهد مختوم بقدرة المؤسسة أو الجمعية الأهلية على استيفاء الاشتراطات السابقة والالتزام بها حال الإسناد.

- طلب مختوم من رئيس مجلس الإدارة أو الأمناء بالرغبة في الإسناد؛ لأي من المشروعات التأهيلية.

- خطاب من الجهة الإدارية التابع لها (الجمعية أو المؤسسة) الأهلية؛ يفيد عدم وجود مخالفات (مالية، إدارية، فنية) جسيمة خلال الثلاث أعوام الأخيرة.

- صورة من رصيد حساب البنك بتاريخ31 مارس 2021.

- صورة مختومة –طبق الأصل- من أخر ثلاث ميزانيات حسابات ختامية للأعوام (2018، 2019، 2020).

- صورة من إجماليات الموازنات المنتهية للجمعية أو المؤسسة الأهلية للأعوام (2018 ، 2019 ، 2020).

وأشارت وزارة التضامن على موقعها الرسمى، وفقا للملف المرفق هنا أنه يمكن للجمعيات أو المؤسسات الأهلية الراغبة في التقديم اجراء معاينة لهذه المشروعات أيام الأثنين، الأربعاء، الخميس أسبوعيًّا خلال مواعيد العمل الرسمية بالتنسيق مع إدارات التأهيل الاجتماعي بمديريات المحافظات حتى نهاية يوم الأربعاء 30 يونيو 2021.