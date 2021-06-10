«عاوز يدفع نصف تذكرة».. أول تصريح من كمسري أهان مسن بأتوبيس نقل عام

قال علي رزق، كمسري بهيئة النقل العام، والمتهم بإهانة مسن داخل أتوبيس نقل عام بالقاهرة، إن الرجل المسن رفض دفع سعر تذكرة كاملة وأصر على سداد نصف تذكرةً فقط وقيمتها 2.5 جنيه بدلا من 5 جنيهات ما دفع لوقوع مشادة معه قائلا: «ده حق الدولة.. ومش هسكت وهشتكي»، تلك الواقعة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان «كمسري يتعامل بقسوة مع مواطن».

واقعة «كمسري يتعامل بقسوة مع مواطن».. وتحرير محضر

وأضاف «رزق» في أول تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه حرر محضرا في قسم الشرطة ضد مصور الفيديو، مؤكدا على أنه صوره دون علمه وهذا إجراء مخالف للقانون.

وأوضح أن الخلاف بين أي ركاب ومحصل النقل العام يتمحور حول سعر التذكرة، مؤكدا على أنه ليس مدانا في أي شيء وكان يطالب بحق الدولة.

الراكب لم ينطبق عليه السن القانوني

وأشار إلى أن الراكب لم ينطبق عليه السن القانوني كي يحصل على نصف تذكرة، وأنه تم مجازاته من قبل رئيس القطاع رغم تجاوز المسن في حقه.

كمسري يتعامل بقسوة مع مواطن.. «الوطن» تلتقي بالراكب

في محاولة للكشف عن تفاصيل الواقعة التي عرفت عنوان «كمسري يتعامل بقسوة مع مواطن»، التقى «الوطن» أمس في أول حوار مع مجدي عبدالعال المسن الذي تم إهانته داخل أتوبيس هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، حيث روى تفاصيل إهانته، مؤكدا على أنه لم ينم منذ الجمعة الماضية بسبب هذه الواقعة.