مستشار الرئيس يحسم الجدل حول تطعيم الحوامل بلقاح كورونا: «مفيش دراسات»

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن السيدات الحوامل والمرضعات والأطفال الأقل من سن الـ18 عام ممنوعين من تلقي لقاح كورونا، مشيرًا إلى أن الأطفال لديهم مناعة طبيعية، في حين لم تُجرى دراسات على تأثيرات اللقاح على الحوامل.

وذكر مستشار الرئيس فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التجارب السريرية للقاحات المعتمدة في مصر لم تُجرى على الحوامل، لذلك لا يتم تطعيمهن.

تطعيم أكثر من 40% من المواطنين

وأشار «تاج الدين» إلى أن الدول تسعى فى التوقيت الحالي إلى التوسع في عملية تطعيم المواطنين، والوصول الى أكثر من 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري، لافتًا الى التوسع أيضًا في عدد مراكز تطعيم لقاح كورونا، حيث خُصص مركز أرض المعارض الذي يستقبل ما يقرب من 10 آلاف مواطن يوميًا.

وطمأن مستشار الرئيس المواطنين بشأن لقاحات كورونا، وقال إن جميع المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا لم ترد منهم شكاوى بظهور أي أعراض غريبة أو خطيرة، والأعراض المتداولة معروفة وتتمثل في ارتفاع درجة الحرارة أو احمرار موضوع التطعيم أو حكة أو صداع بسيط وتزول من تلقاء نفسها.

وطالب «تاج الدين» المواطنين بضرورة التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة فى الحد من انتشار العدوي، قائلًا «كل مواطن هيسجل مش هيطعم إلا لما نتأكد إن الجرعتين متوافرين له، ومافيش خلط بين اللقاحات في مصر».

وفي سياق متصل، شددت وزارة الصحة على ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون، وتجفيفها جيدًا والبعد عن المناطق المزدحمة، وعدم التكدس أو الأحضان في أثناء اللقاء، والاكتفاء بالترحيب بالأيدي.

وتستمر وزارة الصحة في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوي بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة، واتخاذ الإجراءات كافة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية.