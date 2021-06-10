التضامن: توجيه 60 طنا من المستلزمات الطبية والمعيشية والأجهزة لفلسطين

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، نائب رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري، إن دعم الأشقاء الفلسطينيين المتضررين من الأحداث الأخيرة التي وقعت في قطاع غزة، مستمر.

ولفتت القباج، إلى أن انطلاق قافلة المساعدات الطبية والغذائية التي قام بتوفيرها الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية للأشقاء بالقطاع، اليوم تصل إلى 60 طنا من المستلزمات الطبية والمعيشية والأجهزة والمواد الغذائية وأدوات الوقاية من فيروس كورونا، وذلك في إطار المساعي الجاهدة التي يقوم بها الهلال الأحمر المصري للتنسيق بين الجانب الفلسطيني من خلال الهلال الأحمر الفلسطيني والشركاء المحليين.

تسليم منظمة الهجرة الدولية أجهزة ومستلزمات طبية لدولة فلسطين

جاء ذلك خلال تسليم منظمة الهجرة الدولية أجهزة ومستلزمات طبية لدولة فلسطين، بحضور لوران دي بوك رئيس منظمة الهجرة الدولية والدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري وسفراء وممثلي دول إيطاليا وألمانيا وفرنسا واليابان وفنلندا والاتحاد الأوروبي، والتي ساهمت دولهم مع منظمة الهجرة الدولية في توفير المستلزمات.

وأضافت القباج، أن الدولة المصرية تهب مدافعة عن الإنسان مهما كان جنسه أو دينه، مؤكدة على أن حقوق الإنسان ليست خطاب ولكن ممارسة وفعل.

وقالت إن إطلاق القافلة يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوحيد الجهود الحثيثة للاستجابة إلى الأزمة الراهنة في منطقة الشرق الأوسط التي توجه إليها أنظار العالم أجمع والتي أصابت قطاع غزة.

وتابعت: «لا يخفى على أحد أن مثل تلك الأحداث تنال من الإنسانية جمعاء»، مشيرة إلى أنه على مدار التاريخ شهد العالم العديد من النزاعات التي حولت العديد من الآمنين إلى مستضعفين ونازحين، بلا مأوى وبحاجة إلى كل من الدعم والاستجابة العاجلة.

وقالت القباج إن مصر أثبتت على مدار التاريخ جاهزيتها وحضورها الدائم لدعم وخدمة الإنسانية متي تطلب الأمر بكل القوة والحب وبكل الموارد الممكنة، مؤكدة أن فلسطين كانت وما زالت في ضيم من العيش بسبب الموقف الذى يمتد منذ زمن والذي ازداد سوءا بسبب الأحداث الأخيرة خاصة التي تنال من المدنيين والآمنين.