تعرف على موعد زيادة أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

تبدأ شركات توزيع الكهرباء على مستوى محافظات الجمهورية، تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء بداية من شهر يوليو المقبل، على العدادات التقليدية ومسبقة الدفع، ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لرفع الدعم عن الطاقة بشكل تدريجي، حتى يتم الرفع نهائيا في عام 2025، بعد صدور قرار من مجلس الوزراء منتصف العام الماضي بمد فترة رفع الدعم 3 سنوات إضافية، نظرًا للظروف الاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا.

أسعار شرائح الكهرباء بالزيادة الجديدة المقرر تطبيقها في يوليو 2021-2022

وترصد السطور التالية أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة المقرر تطبيقها بدء من أول شهر يوليو المقبل، كما يلي:

- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات (48 قرشًا).

- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات (58 قرشًا).

- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلووات (77 قرشًا).

- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات (106 قروش).

- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات (128 قرشًا).

- الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كيلووات (140 قرشًا).

- الشريحة السابعة من صفر إلى أقل من 1000 كيلووات، لا يحصلون على دعم (128 قرشًا).

- من صفر إلى أكثر من 1000 كيلووات (145 قرشًا).

أسعار شرائح الكهرباء للعام المالي 2022-2023

- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات (58 قرشًا).

- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات (68 قرشًا).

- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلووات (83 قرشًا).

- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات (11 قرشًا).

- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات (131 قرشًا).

- الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كيلووات (140 قرشًا).

- الشريحة السابعة من صفر إلى أقل 1000 كيلو وات، لا يحصلون على دعم (136 قرشًا).

- من صفر إلى أكثر من 1000 كيلووات (145 قرشًا).

أسعار شرائح الكهرباء للعام المالي 2023-2024

- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات (68 قرشًا).

- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات (68 قرشًا).

- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلووات (90 قرشًا).

- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات (119 قرشًا).

- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات (135 قرشًا).

- الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كيلووات (140 قرشًا).

- الشريحة السابعة من صفر إلى أقل 1000 كيلو وات، لا يحصلون على دعم (136 قرشًا).

- من صفر إلى أكثر من 1000 كيلووات (145 قرشًا).

أسعار شرائح الكهرباء للعام المالي 2024-2025

- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات (71 قرشًا).

- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات (71 قرشًا).

- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلووات (97 قرشًا).

- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات (123 قرشًا).

- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات (136 قرشًا).

- الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كيلووات (140 قرشًا).

- الشريحة السابعة من صفر إلى أقل 1000 كيلو وات، لا يحصلون على دعم (136 قرشًا).

- من صفر إلى أكثر من 1000 كيلووات (145 قرشًا).