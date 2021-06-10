الدقهلية بتتغير.. 1656 وحدة سكنية في قلب مدينة المنصورة

18 برجا سكنيا بديلا للعشوائيات في قلب مدينة المنصورة تنفيذا لبرنامج «سكن لكل المصريين»، في إطار المشروع القومي الذي أطلقه رئيس الجمهورية لتطوير عواصم المحافظات، وسط متابعة من قبل إدارة العشوائيات بمحافظة الدقهلية لرصد الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع الأبراج السكنية ومشروع مساكن الجلاء لبناء 7 أبراج سكنية بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وصندوق تطوير العشوائيات، تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

متابعة تنفيذ الأبراج السكنية في المنصورة

وتابعت المهندسة نهاد البلتاجي مدير عام إدارة العشوائيات بديوان عام المحافظة يرافقها الدكتورة سارة عبد الحميد متدربة البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين، الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع الأبراج السكنية بعدد 11 برجا سكنيا يجري تنفيذها بنطاق حي شرق المنصورة وكذا لمتابعة مشروع مساكن الجلاء لبناء 7 أبراج سكنية بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وصندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لمجلس الوزراء.

وقال المهندسة نهاد البلتاجي مدير عام العشوائيات، إن متابعة سير الأعمال بالمشروعات لحظة بلحظة من أجل الوقوف على معدلات التنفيذ والتنسيق مع كافة الأجهزة المختصة لتذليل العقبات حتى يتم التنفيذ وفقا للبرامج الزمنية المقررة.

وأضافت البلتاجي، أن مشروع الأبراج السكنية بأرض حي شرق يتضمن إنشاء 11 برجا سكنيا بالمنطقة، بعدد 956 وحدة سكنية وعدد 24 محلا، أما عن مشروع مساكن الجلاء فهو يستهدف إنشاء 700 وحدة سكنية بعدد 7 عمارات سكنية مكان المساكن القديمة الجاري هدمها حاليا بموقع أرض المشروع حيث تم الانتهاء من هدم 6 عمارات قديمة بالموقع وجاري إستكمال الأعمال بباقي العمارات.