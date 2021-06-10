«تايه ياولاد الحلال».. البحث عن تمساح بإحدى ترع كفر الشيخ

استجابت أجهزة محافظة كفر الشيخ لاستغاثة أهالى قرية «ابوكيلة»، التابعة لمركز سيدى سالم، بعد رصدهم تمساح في الترعة المارة بمنتصف القرية، وعلى الفور توجه رجال الوحدة المحلية وتم تمشيط الترعة وضفافها أكثر من مرة ولم يتم العثور على أي أثر للتمساح.

وأكد شريف هيكل رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أنه تم الاستجابة على الفور لبلاغ المواطنين بقرية ابو كيلة، ولم تسفر عمليات البحث التى استمرت منذ مساء أمس الاربعاء وحتى الآن عن وجود أى آثار للتمساح، ورجح هيكل أن يكون الكائن الذى تمت مشاهدته أسماك كبيرة« قرموط» وذلك لصعوبة وصول تمساح إلى ترع كفر الشيخ التى تقع فى نهاية شبكة الترع والمصارف على مستوى الجمهورية.

وأشار رئيس مدينة سيدي سالم، إلى أن عمليات البحث ستستمر حتى يطمئن الأهالى تماما، بعدما أطلقوا استغاثات خوفا على أطفالهم.

وكان أهالي قرية أبو كيلة التابعة لمركز سيدي سالم، اطلقوا استغاثات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتقدموا بها للتنفيذيين في المحافظة، للبحث عن التمساح على غرار «تايه ياولاد الحلال»، وذلك خوفا على أطفالهم، فتوجه المسئولون في محاولة منهم للبحث عن التمساح، وقال أحد الأهالي، إنهم شاهدوا تمساحا، يعوم ويغطس في ترعة القرية، ما أدى لانتشار الخوف في نفوسهم خوفا على أطفالهم.