3 طرق لمعرفة من يسرق إنترنتك المنزلي.. تعرف عليها

«سرقة الإنترنت، اختراق شبكة الإنترنت المنزلي».. مشكلات عدة يعاني منها أصحاب أجهزة الإنترنت المنزلي «الواي فاي»، حيث يقوم عدد من الأشخاص باستخدام برامج الهاكرز لاختراق أجهزة الإنترنت المنزلي.

وهناك عدد من الطرق التي يمكن من خلالها معرفة ما إذا كان جهاز الإنترنت المنزلي «الواي فاي» مخترق ويتم سرقته أم لا، كما يوجد أيضا طرق لمنع سرقة جهاز الإنترنت المنزلي.

يقول المهندس شريف إسكندر، خبير التكنولوجيا والمعلومات، إن هناك عدد من الطرق، لكشف ما إذا كان جهاز الإنترنت المنزلي مخترق، ويتم سرقته من قبل أشخاص خارج المنزل.

طرق معرفة من يسرق إنترنتك المنزلي

وأوضح خبير التكنولوجيا والمعلومات، أن الطريقة الأولى لكشف سرقة الإنترنت المنزلي، تكمن في أن يكون السارق قد حصل على الـ «id» الخاص بجهاز الإنترنت المنزلي «الواي فاي»، وبالتالي يستطيع سرقة الإنترنت، والاتصال بالشبكة دون معرفة صاحبها.

أما الطريقة الثانية، فهي فصل جميع الأجهزة والهواتف المتصلة بالشبكة داخل المنزل، ومراقبة جهاز الإنترنت المنزلي «الواي فاي»، ما إذا كانت إنارة الإنترنت ستضيء بعد فصل الأجهزة المتصلة بها أم لا، بحسب خبير التكنولوجيا والمعلومات.

وفى حالة إضاءة جهاز الإنترنت المنزلي «الراوتر»، يكون هناك أشخاص مخترقة جهاز الإنترنت، وتستخدمه من خلال سرقته.

أما الطريقة الثالثة لكشف سرقة الإنترنت المنزلي، تكمن في تنزيل أي تطبيق لكشف الـ«net work»، مثل «net scaner»، وهي برامج مجانية تستخدم في كشف الأجهزة المخترقة لجهاز الإنترنت «الواي فاي»، حيث تقوم تلك الأجهزة، بكشف جميع الـ«id» المتصلة بشبكة الإنترنت، بالإضافة إلى أعدادهم وأسماء الأجهزة المتصلة بالشبكة، بحسب «إسكندر».

طرق منع سرقة إنترنتك المنزلي

1- تغيير كلمة المرور «pass word» الخاص بجهاز الإنترنت المنزلي «الواي فاي».

2- التأكد من أن جهاز الإنترنت المنزلي «الواي فاي» يعمل على نظام wkA2، وما بعده، لأن النظام wkA2 يمنع تهكير أو اختراق جهاز الإنترنت المنزلي لأنه مؤمن ضد السرقة أو الاختراق، وذلك عكس أجهزة الإنترنت المنزلي «الواي فاي» التي تعمل على نظام wkA، والتي تكون مستهدفة وسهل اختراقها، حيث أن برامج الهاكرز والاختراق تستهدف الثغرات في البرتوكولات القديمة، أي الأجهزة التي تعمل بنظام الـ«wpk، wkA»، بحسب خبير التكنولوجيا والمعلومات.