تكريم صفية العمري في الدورة الـ22 من الإسماعيلية السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، برئاسة الناقد عصام زكريا، تكريم الفنانة صفية العمري، ضمن فعاليات الدورة الـ22 من المهرجان المقامة في الفترة من 16 إلى 22 يونيو الجاري، وذلك ضمن احتفالية خاصة تقام للاحتفاء بعدد من النجوم المصريين الذين قاموا ببطولة أفلام قصيرة.

وقال السيناريست محمد الباسوسي، رئيس المركز القومي للسينما، والمنظم لمهرجان الإسماعيلية، في بيان صحفي، إنه من المقرر أن تقام احتفالية خاصة طوال أيام المهرجان للاحتفاء بنجوم الأفلام القصيرة من خلال برنامج خاص تبدأ فعالياته في اليوم الثاني للمهرجان، للاحتفاء بالفنانة صفية العمري التي قامت ببطولة الفيلم الروائي القصير «كان لك معايا» إخراج روجينا بسالي، وإنتاج المركز القومي للسينما، وحصدت عن دورها في الفيلم جائزة أفضل ممثلة بمهرجان فاتن حمامة السينمائي، الذي أقيم في لندن الشهر الماضي.

وتابع: أنه سيتم عرض الفيلم خلال الاحتفالية ويعقب العرض تكريم الفنانة صفية العمري بتسليمها درع المهرجان.

فيلم «كان لك معايا» تأليف وإخراج روجينا بسالي، بطولة النجمة صفية العمري، ومحمود قابيل، وتدور أحداثه في إطار رومانسي عن قصة حب بين رجل وامرأة، تمنعهما الظروف من الزواج، ويفترقا ثم يلتقيان من جديد بعد وصولها لسن المعاش ويتفقا على الزواج، وفي ليلة العرس تحدث مفاجأة في الأحداث.

وتشهد الدورة الـ22 من المهرجان، تكريم الفنان أحمد كمال للتكريم، عن مشواره السينمائي ومساهمته في الأفلام السينما القصيرة، وسيعرض خلال المهرجان فيلم «بيع شتوي» بطولته، وإخراج محمد كامل، وحصد الفيلم مجموعة كبيرة من الجوائز تصل إلى 40 جائزة، كما شارك في 250 مهرجانا وفعالية سينمائية

وسيتم تكريم اسم فنانة التحريك، ورائدة فن الرسوم المتحركة المخرجة الراحلة «فايزة حسين» في دورته الـ22، وتعد فنانة التحريك والمخرجة فايزة حسين من رواد فن الرسوم المتحركة فى مصر، حيث قدمت عشرات الأفلام والبرامج وتترات المسلسلات والأغاني وحصدت العديد من الجوائز في عدة مهرجانات محلية ودولية.