غلق 32 منشأة طبية مخالفة لإجراءات مكافحة العدوى ببني سويف

أعلنت مديرية الصحة في محافظة بني سويف، بإشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل الوزارة، اليوم الخميس، عن استصدار قرارات غلق لـ32 منشاة طبية خاصة، بواسطة إدارة العلاج الحر بالمديرية، لإداراتها بدون ترخيص وعدم الالتزام بسياسات وإجراءات مكافحة العدوى.

وفاجأت عدة حملات تفتيشية، من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في بني سويف، قادها الدكتور بسام رونز، بإشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، عدداً من المنشآت الطبية الخاصة، على المنشآت الصحية لتحقيق الانضباط في منظومة الخدمات الصحية، حيث تمكنت من غلق 32 منشأة طبية خاصة، ما بين عيادة طبية ومعمل تحاليل ومركز للتخاطب وآخر للجراحة.

وأسفرت الحملة عن إصدار قرارات غلق لعدد 4 معامل تحاليل بإدارة بني سويف الصحية، و3 عيادات خاصة، وغلق معملين بإدارة الواسطى، ومركز للعلاج الطبيعي والتخاطب، وتحرير محضر فض أختام.

كما تم اصدار قرارات غلق لـ7معامل تحاليل و3 عيادات بمركز الفشن، وتشميع عيادة عظام ومركز علاج طبيعي، وحيازة أدوية، وتحرير 3 محاضر إثبات حالة بمركز ببا، وغلق 7 عيادات و3 معمل تحاليل ومركز تخاطب بسمسطا، وعمل حملات تفتيشية على 3 مراكز طبية و3 معامل تحاليل وعيادة خاصه بمركز ناصر، وتحرير محضر إثبات حالة، كما تم التفتيش على 3 مركز علاج طبيعي و5 عيادات ومركز أشعة و4 معامل تحاليل بإهناسيا.

وتمثلت المخالفات في إدارة منشآت طبية بدون ترخيص من الجهات المختصة، وعدم الالتزام بسياسات مكافحة العدوى، وفض أختام، وغيرها من المخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة، ووجه وكيل الوزارة الشكر لفريق إدارة العلاج الحر بالإدارات الصحية على جهودهم في تنفيذ الحملات التفتيشية.

وناقش محافظ بني سويف تقريراً عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة، تضمن الإشارة إلى قيام إدارة العلاج الحر، برئاسة الدكتور بسام رونز، بعمل حملة على بعض المنشآت الطبية ضمن خطة المديرية، التي يجري تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة، وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ بتكثيف الحملات، لتحقيق الانضباط في منظومة الخدمات الصحية.

وشدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع ضرورة أن تمتد تلك الحملات للقرى والعزب، مطالباً بتقرير دوري عن نتائج الحملات، لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام، خاصة وأنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة.

وأشار «غنيم»، في تصريحات صحفية، إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن، تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة، مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين، التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.