ضبط 9 حالات غش في امتحانات جامعة بني سويف

كشف الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، عن عدد حالات الغش التى تم التحقيق فيها منذ بداية الامتحانات وحتى اليوم الخميس، فى كليات «تكنولوجيا التعليم والخدمة الاجتماعية والزراعة والتجارة والطب البيطري والتمريض».

وقال «منصور»، في بيان، اليوم، إن حالات الغش بلغت 9 حالات، حيث جرى ضبط حالتى غش فى كلية تكنولوجيا التعليم وحالتين فى كلية الزراعة، وحالتين فى الخدمة الاجتماعية، وحالة واحدة للغش فى كلية التجارة والطب البيطرى والتمريض.

وأكد رئيس جامعة بني سويف أن الجامعة تشهد هدوءًا وانتظاما في أعمال الامتحانات في مختلف الكليات، وسط اجراءات احترازية، فيما يواصل أفراد الأمن الإداري عملهم لتأمين الأفراد والمنشآت وسط تشديدات أمنية على بوابات الجامعة، وأن أعمال الامتحانات قد سجلت هدوءًا ملحوظا.

وكان رئيس الجامعة كلف نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بالمرور على الامتحانات للاطمئنان على حسن سير الامتحانات، والتأكيد على توفير سبل الراحة والهدوء للطلاب وانتظام الامتحانات بالكليات دون حدوث أية معوقات، والتاكيد على توفير الرعاية الطبية للطلاب، مشددا على المراقبين والملاحظين بالتنبيه بعدم دخول المحمول وان تكون متعلقات الطلاب خارج اللجنة وتطبيق قواعد القانون لمنع الغش داخل اللجان.

وفي سياق آخر، اعلن رئيس جامعة بنى سويف، ورئيس اللجنة العليا لشعب اللغات والبرامج الجديدة، عن إطلاق مسابقة أفضل شعبة لغة وبرنامج جديد للعام الثالث على التوالي بعد نجاحها خلال الأعوام الماضية، بهدف تشجيع المتميزين وتكريمهم لبذل المزيد من الجهد للوصول إلى أعلى مستوى من الخدمة التعليمية المقدمة، وفي إطار خطة ممنهجة للارتقاء بالجوانب الأكاديمية والإدارية وأنظمة الحكومة الداخلية وتطبيقا لمعايير الجودة.

وأوضح رئيس الجامعة أنه سيتم استخدام النظام الإلكتروني الخاص في تقييم شعب اللغات والبرامج الجديدة بالمسابقة، وذلك ضمن خطة الجامعة للتحول الرقمي وضمان أعلى قدر من الشفافية والعدالة في التقييم، وفي إطار ميكنة الإجراءات وخطة جامعة بني سويف.