جراحة 14 ساعة.. تفاصيل جديدة حول تبرع رجل لزوجته بفص كبده بالشرقية

كشف الدكتور عمر فؤاد، مدرس الجراحة بمستشفيات جامعة الزقازيق، في محافظة الشرقية، مساء اليوم الخميس، عن تفاصيل جديدة بشأن تبرع زوج بفص من كبده إلى زوجته، وذلك بعد نجاح العملية التي أجريت لهما بمستشفيات جامعة الزقازيق.

العملية استغرقت 14 ساعة

وأوضح طبيب الجراحة أن العملية أجريت منذ 7 أيام، واستغرقت 14 ساعة كاملة، مشيراً إلى أن فريقاً طبياً متخصصاً على أعلى درجة من الكفاءة، أجرى العملية التي تكللت بالنجاح.

مرض نقص مناعي أدى لتدهور وظائف الكبد

وأوضح أن المريضة «أمينة محمد حسن»، 26 سنة، كانت تعاني من مرض مناعي أدى إلى تدهور في وظائف الكبد، واستلزم ذلك التدخل الجراحي، وهو ما تم بالفعل.

وتابع: «نحن أمام حالة إنسانية نادرة الوجود، حيث تبرع الزوج لزوجته بفص من الكبد، بعد اكتشافهم أن زوجته تعاني من مرض نقص مناعي، بعد مرور 6 أشهر على زواجهما».

إجراء عملية زراعة فص الكبد بجامعة الزقازيق

وأردف أنه «بمجرد أن استقبلنا المريضة وزوجها المتبرع، في وحدة زراعة الأعضاء بمستشفيات جامعة الزقازيق، بدأنا في إجراءات العملية، بداية من مراحل التحاليل، وتأكد توافق الدم، حيث تم اجتياز جميع المراحل بنجاح».

وأوضح أنه من ضمن الإجراءات التي تم اتخاذها أيضاً، إجراء الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا للمريضة، نظراً لتعاطيها أدوية من مثبطات المناعة، حيث تم إجراء مسحة لها وأشعة مقطعية على الصدر، وتحليل صورة دم كاملة، وبعد التأكد من سلامة كافة الفحوصات، تم اتخاذ القرار بإجراء العملية.

دعم المسؤولين بمستشفيات جامعة الزقازيق للمتبرع وزوجته

وأكد أن العملية حظيت بدعم شخصي من الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور عبد السلام عيد، عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور وليد ندا، المدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتور يحيى زكريا، مدير برنامج زرع الأعضاء، بالإضافة إلى فريق الأطباء الذين شاركوا في إتمام هذه العملة بنجاح.

وأضاف أن المتبرع بصحة جيدة جداً، والمريضة بصحة جيدة، وسيخرج المتبرع خلال وقت وجيز، وبعده ستخرج المريضة من المستشفى.

المتبرع لزوجته بفص كبد يروي تفاصيل مرضها

وتحدث الزوج «إبراهيم مصطفى أحمد»، 35 سنة، سباك، مقيم بكفر صقر، لـ«الوطن»، بعد نجاح عملية التبرع لزوجته بفص كبد في مستشفى الزقازيق الجامعي، قائلاً: «مستحملتش أشوفها تعبانة وأقف أتفرج عليها، ولو أنا مكانها كانت هتتبرع لي وتقف جنبي»، وتابع بقوله: «مش عاوز حاجة غير أني أشوفها بخير دايماً، وربنا يشفي كل مريض».

اكتشاف إصابة الزوجة بمرض الكبد

وأضاف في حديثه لـ«الوطن»، أنهما تزوجا منذ نحو 7 سنوات، ثم اكتشف إصابة زوجته «أمينة محمد حسن»، 26 سنة، ربة منزل، بمرض في الكبد، بعد نحو 6 أشهر من الزواج، ليبدأ معها رحلة طويلة من العلاج بالتردد على المستشفيات والعيادات الخاصة، لافتاً إلى أن أحد الأطباء أخبرهم بأن مرضها مزمن، وفي وقت لاحق، أكد الأطباء ضرورة أن تجري عملية زراعة فص كبد، وأن يكون المتبرع من أحد أقاربها حتى تكون فصيلة الدم متقاربة، وتم إجراء العملية التي تكللت بالنجاح.