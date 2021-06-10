بصمات حيوية.. كيف تعمل البوابات الإلكترونية في مطار دبي؟

كشفت رضوى راغب حزين، الخبيرة في أعمال البرمجيات في أكبر الشركات الإماراتية، المسؤولة عن ميكنة وبرمجة مطارات دبي، عن طريقة عمل البوابات الإلكترونية داخل المطار، وتعمل بـ«البصمات الحيوية»، مشددة على أن المنظومة معقدة جدا رغم بساطتها من الناحية الخدمية.

وأضافت «حزين»، في لقاء مع برنامج «مصر تستطيع»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، على قناة «dmc» الفضائية، اليوم الخميس، أن ضابط الأمن في المطار لا يحتاج إلى البحث عن معلومات الزائر، لأن هذا كله تفعله المنظومة، حيث إن المنظومة مرتبطة بشركة طيران الإمارات، وبمجرد مرور الزائر في البوابات الإلكترونية، تعمل تقنية التقاط بصمة الوجه والعين «أوتوماتيك»، وتؤدي الإجراءات المطلوبة، ثم تُظهر ضوءًا أخضرًا إذا كانت البيانات سليمة.

وأشارت المسؤولة عن ميكنة وبرمجة مطارات دبي، إلى أن هذه الأمور لها بعد أمني أيضا، نظرا لأنها تتعلق بهوية القادمين إلى دولة الإمارات، وبياناتهم الشخصية، بدءا من تقديم الطلب وحتى الوصول إلى دبي.

وكشفت «حزين» أن منظومة تقديم طلبات التأشيرات للعمل أو السياحة أو الزيارة، كلها صممتها شركتها، وهي تستقبل أكثر من 50 ألف طلب يوميا، وهناك نحو 200 ألف شركة تعمل في دبي وتقدم طلباتها عن طريق المنظومة، وهي معقدة جدا لدرجة أنها تستطيع توجيه الشخص إلى الأمور والإجراءات المطلوب منه الالتزام بها، لتقليل الأخطاء الشخصية في طريقة تقديم الطلب.

ولفتت الخبيرة في أعمال البرمجيات في أكبر الشركات الإماراتية، إلى أن هذه الشركة لم تتوقف عند إنشاء المنظومة فقط، بل قدمت العديد من التحسينات الأخرى، المساهمة في خفض الوقت الذي يستغرقه الزائر في إنهاء معاملاته داخل المطار.